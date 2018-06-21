ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина с ножом требовал у участкового оружие и ключи от машины

22.06.2018 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Мужчина с ножом требовал у участкового оружие и ключи от машины
Фото из открытых источников

Безработный житель городского поселка Порозово Свислочского района 1975 года рождения выпил и стал мучить свою сожительницу. Мужчина неоднократно душил её и угрожал убийством. Женщина скрылась от дебошира и обратилась к местному участковому инспектору за помощью. Мужчина укрыл пострадавшую в своем доме и вызвал следственно-оперативную группу. 

Мужчина с ножом требовал у участкового оружие и ключи от машины В какие сроки участковый должен отреагировать на заявление?

Через несколько часов хулиган явился к стражу порядка и, размахивая принесенным с собой ножом, «высказывал намерения лишить сотрудника милиции жизни и требовал передать ему табельное оружие, патроны к нему и ключи от служебного автомобиля», сообщили на официальном сайте uvd.grodno.by.

Участковый обезвредил нападавшего, надев на него наручники. 

Проспавшись, подозреваемый сказал, что хотел пошутить. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет. 

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нарушителя порядка возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
 
Новости дня
Новости разные
 
О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика