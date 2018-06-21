Мужчина с ножом требовал у участкового оружие и ключи от машины

Безработный житель городского поселка Порозово Свислочского района 1975 года рождения выпил и стал мучить свою сожительницу. Мужчина неоднократно душил её и угрожал убийством. Женщина скрылась от дебошира и обратилась к местному участковому инспектору за помощью. Мужчина укрыл пострадавшую в своем доме и вызвал следственно-оперативную группу.

Через несколько часов хулиган явился к стражу порядка и, размахивая принесенным с собой ножом, «высказывал намерения лишить сотрудника милиции жизни и требовал передать ему табельное оружие, патроны к нему и ключи от служебного автомобиля», сообщили на официальном сайте uvd.grodno.by .

Участковый обезвредил нападавшего, надев на него наручники.

Проспавшись, подозреваемый сказал, что хотел пошутить. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет.