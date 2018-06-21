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Задача смотровых комиссий — продолжать профилактику
22.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Состоялось очередное селекторное совещание по координации деятельности смотровых комиссий. Его провел заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.
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Состоялось очередное селекторное совещание по координации деятельности смотровых комиссий. Его провел заместитель председателя Гомельского облисполкома...
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