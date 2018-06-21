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Задача смотровых комиссий — продолжать профилактику

22.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Состоялось очередное селекторное совещание по координации деятельности смотровых комиссий. Его провел заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.
Задача смотровых комиссий — продолжать профилактику
Тревожной остается на Гомельщине ситуация с пожарами, жертвами которых в преимуществе становятся пожилые одиноко проживающие люди.
Так, в конце мая огонь унес жизнь 84-летнего мужчины из Речицкого района. Тело несчастного спасатели обнаружили при разборке обрушившихся строительных конструкций. Буквально через день трагедия случилась в областном центре, где в результате возгорания в квартире погиб ее хозяин 1952 года рождения.  А вот хойникскому пенсионеру повезло больше: его удалось спасти после того, как стихия вырвалась из-под контроля домовладельца. Спасатели подоспели вовремя и обнаружили мужчину в задымленном помещении еще в сознании. Дальнейшую помощь пострадавшему оказывали медики. Остался в живых, но получил травмы пожилой гражданин из городского поселка Корма.
Все эти случаи произошли по причине неосторожного обращения с огнем и служат тревожным звонком для того, чтобы более тщательно и качественно строить профилактическую работу с данной категорией граждан, отметил Владимир Привалов.
Далее обсуждение касалось обстановки безопасности на водоемах. В нынешнем году на водоемах Гомельщины утонули 16 человек, в числе погибших – двое несовершеннолетних. Есть жертвы и в нашем районе. А это значит, что широкая разъяснительная работа в этом направлении не должна сходить с повестки дня, также заострил внимание Владимир Привалов. Вместе с тем в центре внимания смотровых комиссий должны оставаться безработные граждане и многодетные семьи.
Светлана ДИДКОВСКАЯ.

 
 
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Состоялось очередное селекторное совещание по координации деятельности смотровых комиссий. Его провел заместитель председателя Гомельского облисполкома...
 
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