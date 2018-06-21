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В минском метро до конца лета можно ездить бесплатно

22.06.2018 17:58 — Разное | Myfin  
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В минском метро до конца лета можно ездить бесплатно
В минском метро до конца лета можно ездить бесплатно

Бесплатной поездка будет только в том случае, если пройти через турникет бесконтактной оплаты. Как и раньше, для этого надо приложить бесконтактную карту к валидатору, стоимость проезда при этом списываться не будет. БПС-Сбербанк реализовал проект совместно с Visa и Masterсard.

Владельцы карт Masterсard БПС-Сбербанка смогут не платить за проезд в метро каждый понедельник с 25 июня по 30 июля 2018 года. По одной карте разрешено совершить до 4 бесплатных поездок в день.

Держатели карт Visa БПС-Сбербанка освобождены от оплаты каждой четвертой поездки в метро, а карты рассрочки КартаFUN Visa – каждой третьей. Такая возможность будет действовать оставшуюся часть лета – с 25 июня по 31 августа 2018 года. За месяц по одной карте можно будет бесплатно проехать до 10 раз.

«Турникеты бесконтактной оплаты сейчас установлены на всех станциях метро. БПС-Сбербанк выступил технологическим партнером в данном транспортном проекте. Теперь же мы предлагаем владельцам карточек опробовать сервис и заодно проехать бесплатно. По сути, это приятный летний подарок для жителей и гостей столицы. Как мы рассчитываем, проект повысит интерес населения к использованию технологичных способов оплаты проезда. Тем более, что это гораздо проще и удобнее», – подчеркнул Заместитель Председателя Правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

В июне во всех вестибюлях столичного метро были оборудованы турникеты бесконтактной оплаты. Теперь посетители метрополитена могут рассчитаться за проезд банковской карточкой, смартфоном или другим гаджетом с технологией NFC. Турникет с валидатором для приема бесконтактной оплаты для удобства обозначен наклейками со значком антенны.

Первые турникеты бесконтактной оплаты появились в метро в 2017 году, и с тех пор их популярность заметно выросла. С осени прошлого года их использовали свыше 50 тыс. раз. Причем сделали это жители 28 стран с помощью бесконтактных карт и девайсов 121 банка мира.

*партнерский материал

 
 
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БПС-Сбербанк предложил бесплатно ездить в минском метро. Такая возможность будет действовать с 25 июня для владельцев бесконтактных карт Visa и Masterсard при условии...
 
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