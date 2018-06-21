БМП смяла легковушку на выезде из Гродно: её водитель чудом остался жив (видео)

Дорожно-транспортное происшествие с участием Боевой машины пехоты (БМП) и легкового автомобиля Volkswagen произошло в пятницу на выезде из Гродно, сообщает телеканал ОНТ .

«Второй день рождения может отмечать водитель автомобиля Volkswagen, который днём 22 июня выезжал из Гродно. В его планы вмешалась боевая машина пехоты, которую занесло при повороте», - проинформировал телеканал.

«Военная техника буквально смяла левую часть легковушки, где и находился мужчина. Его спасло то, что сиденье разложилось, позволив ему оказаться в лежачем положении», - отмечается в сообщении на официальном сайте ОНТ.

По данным телеканала, «в итоге водителю придавило ноги, однако опасных для жизни травм удалось избежать». «О том, какое наказание понесёт военнослужащий, управлявший БМП, пока не сообщается», - уточнил ОНТ.

В настоящее время в Беларуси проходит подготовка к празднованию Дня независимости. 3 июля в столице, Минске, традиционно состоится военный парад. В этот же день парад пройдет и в Гродно - будут продемонстрированы как новые образцы вооружения, так и гусеничная техника.

Предыдущий парад в Гродно проводился в 2014 году.