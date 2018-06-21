22 июня в венгерском Будапеште состоялась заседание директората Международной федерации хоккея по проведению Континентального кубка в сезоне-2018/19 годов. Беларусь в этом турнире на сей раз будет представлять «Гомель». Как сообщает пресс-служба «Гомеля», на совещании были утверждены окончательные составы групп.



Фото: belta.by

«Гомель» стартует в Континентальном кубке с третьего (полуфинального) раунда и поборется за одну из двух путевок в суперфинал.

Турнир в полуфинальной группе «D», куда попали гомельчане, в ноябре примет французский «Лион». За две путевки в суперфинал, который состоится 11−13 января, «Гомель» поспорит с местным клубом «Лион», казахстанским «Арланом» из Кокшетау и одним из двух победителей четвертьфинального раунда в группе «С», которая соберется 19−21 октября в Риге. В столице Латвии за пропуск в полуфинал сразятся «Донбасс» (Украина), «Курбадс» (Латвия), Чури-Урдин (Испания) и победитель группы «А» первого отборочного раунда.

Турнирная сетка Континентального кубка в сезоне-2018/19:

Первый раунд (28−30 сентября).

Группа «А»

«Ирбис-Скейт» (София, Болгария)

«Зейтинбурну» (Стамбул, Турция)

«Акюрейри» (Акюрейри, Исландия)

«Бат-Ям» (Бат-Ям, Израиль).

Второй раунд (19−21 октября)

Группа «В»

«Риттен Спорт» (Ренон, Италия)

МАК (Будапешт, Венгрия)

«Акрони» (Есенице, Словения)

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия).

Группа «С»

«Донбасс» (Донецк, Украина)

«Курбадс» (Рига, Латвия)

«Чури Урдин» (Сан-Себастьян, Испания)

Победитель группы «А».

Третий раунд (16−18 ноября)

Группа «D»

«Арлан» (Кокшетау, Казахстан)

«Гомель» (Гомель, Беларусь)

«Лайонс» (Лион, Франция)

Победитель группы «С».

Группа «E»

«Белфаст Джайантс» (Белфаст, Великобритания)

«Катовице» (Катовице, Польша)

«Медвешчак» (Загреб, Хорватия)

Победитель группы «В».

Суперфинал (11−13 января 2019 года)

1-е место группы «D»

2-е место группы «D»

1-е место группы «E»

2-е место группы «E».

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

В Лиге чемпионов Беларусь в предстоящем сезоне представят сразу два клуба — гродненский «Неман» (как чемпион страны) и минская «Юность» (как победитель Континентального кубка-2017/18).

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/04 годов гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).