​Объёмы кредитования жилищного строительства увеличились в Беларуси

Совет Министров соответствующим постановлением №465 от 20 июня 2018 года увеличил объёмы кредитования жилищного строительства, сообщает пресс-служба правительства.

Изменения вносятся в постановление Совмина «О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году».

Дополнительно изысканные кредитные ресурсы «БПС-Сбербанка» и «Беларусбанка» в размере 66 миллионов рублей направят на строительство задельных жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Кроме того, увеличены объёмы льготных кредитов, выдаваемых по указу Президента №13 от 6 января 2012 года.