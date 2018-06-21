Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по западу до плюс 16 по востоку республики, днем - 13-18 градусов выше нуля, по Гродненской и Брестской областям воздух прогреется до 21 градуса.
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Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 23 июня
22.06.2018 19:28 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по западу до плюс 16 по востоку республики, днем - 13-18 градусов выше нуля, по Гродненской и Брестской областям воздух прогреется до 21 градуса.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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