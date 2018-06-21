Беспилотный автомобиль «Яндекса» доехал из Москвы в Казань (ВИДЕО)

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» совершил первую автономную поездку из Москвы в Казань. Запись видеорегистратора опубликована на YouTube.

Испытание проходило в условиях реального дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время суток. Машина проехала 780 километров за 11 часов. Сообщается, что 99% пути автомобиль был в автоматическом режиме. На водительском кресле находился пилот-испытатель, готовый в любой момент взять на себя управление машиной, однако этого не потребовалось.

Данные, собранные за время поездки, будут использованы для дальнейшего усовершенствования технологии.