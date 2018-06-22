Механического дракона создали в Японии (Видео)

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Инженеры из Токийского университета создали дрон, который способен менять форму прямо во время полёта.

Разработка получила название DRAGON. Она может принимать замысловатые формы, чтобы преодолевать различные препятствия во время полёта. Разработчики пояснили, что аппарат способен выбирать ту или иную форму, в зависимости от окружающей обстановки.

Беспилотник имеет несколько подвижных модулей, каждый из которых оснащён двумя двигателями. Пока проект находится на стадии тестирования, но в будущем инженеры улучшат свою разработку. Помимо всего прочего, в планах конструкторов, создать DRAGON, но в большем масштабе.