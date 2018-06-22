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Стали известны подробности бесплатного фестиваля A-Fest

23.06.2018 09:49 — Разное | KYKY  
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В августе в Лошицком парке в третий раз пройдет бесплатный фестиваль пива и еды А-Fest. Беларусов ждут много музыки, конкурсы, новые спортивные и игровые площадки, фотозоны, квесты и фуд-корт посередине парка. Пиво будет только Аливария (на правах организатора) – зато разные сорта по три рубля. Для детей будет работать детская площадка. Единственной актуальной проблемой останется парковка, так что лучше добираться до парка на общественном транспорте. Всего обещают 11 часов развлечений под открытым небом. 

Музыка

В этот раз организаторы привезут в Минск Софи Эллис-Бекстор. Британка уже выпустила шесть альбомов, записала несколько хитов и три раза номинировалась на Brit Awards как лучшая британская исполнительница. 

Вторым зарубежным хэдлайнером будет участник французского дуэта Modjo Ян Десталь. Он сыграет для беларусов хитовые «Lady (Hear me tonight)» и «Chillin'».

Беларускими хэдлайнерами стали «Без Билета», которые будут играть не только известные песни, но и музыку из последнего студийного альбома «Маяк». Выступят могилевчане Akute и группа :B:N, которая, кстати, недавно выпустила уже пятую пластинку. 

Из необычного будет Tanin Jazz – это микс из запоминающегося вокала солистки Татьяны Горошко, электронной музыки и живых инструментов. 

Также выступит регги-группа BEZ.NOT и электронщики one girl band Mustelide. 

Где, когда, во сколько

Где: Минск, Лошицкий парк.
Когда: 11 августа, 12.00-23.00.
Вход свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых).

Фото: pivo.by

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Теги: Минск
 
 
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В августе в Лошицком парке в третий раз пройдет бесплатный фестиваль пива и еды А-Fest. Беларусов ждут много музыки, конкурсы, новые спортивные и игровые площадки,...
 
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