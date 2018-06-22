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Воспитанники «Эдельвейса» намерены побороться за возможность выступить на юношеских Олимпийских играх 2018 года

23.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>     Столица Болгарии София принимала международные соревнования «Каратэ-1» молодежной «Премьер-Лиги». Они являются рейтинговыми и отборочными на участие в предстоящем всемирном спортивном форуме.

  Заветную путевку намеревается получить воспитанник клуба каратэ-до «Эдельвейс», кандидат в мастера спорта Глеб Сачковский. Его выступление в «Премьер-Лиге» было обязательным.

  Серьезная подготовка принесла и хороший результат. Пинчанин первенствовал в трех кругах соревнований и лишь в четвертом при равном счете судьи отдали предпочтение спортсмену из Ирана. В активе нашего единоборца победы над каратистами из Словении, Италии и Греции. Причем эти спортсмены на первенствах мира и Европы по каратэ WKF 2017 г. входили в пятeрку лучших. 

  Второй «эдельвейсовец» Дэвид Нгуен также проявил себя с самой лучшей стороны. В первом круге соревнований он не оставил шанса отличиться словаку, бронзовому призеру первенства Европы 2017 г., во втором — разгромно победил (8:0) представителя Боснии и Герцоговины. Третий соперник — спортсмен из России, бронзовый призер Кубка мира-2016 — был повержен со счетом 4:0. А вот каратисту из Хорватии пинчанин уступил.

  В целом, как отметил выводящий тренер «Эдельвейса» Александр Лебедь, ребята выступили очень успешно. Но отсутствие должного финансирования лишает наших перспективных спортсменов возможности принимать участие во всех международных квалификационных соревнованиях и повышать свой рейтинг от старта к старту. Ответственность, в том числе и финансовая, за подготовку и участие воспитанников «Эдельвейса» в соревнованиях такого ранга возложена на клуб. Все сделать просто нереально. Тем не менее, в «Эдельвейсе» продолжают действовать, проявляя упорство и настойчивость. Ведь последователи каратэ-до считают, что путь к достижению цели не менее важен, чем результат.

  Заключительный этап отбора на юношеские Олимпийские игры пройдет в хорватском городе Умаг в конце июня. Тренеры клуба готовят команду из девяти спортсменов для участия в очередных квалификационных соревнованиях. И, как всегда, решают вопросы, связанные с поездкой. Удачи, земляки! Не уступать обстоятельствам — это уже победа.

  Константин МИХАЙЛОВ

 
 
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    Столица Болгарии София принимала международные соревнования «Каратэ-1» молодежной «Премьер-Лиги». Они являются рейтинговыми и отборочными на участие в...
 
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