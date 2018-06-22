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Директор стадиона «Динамо» Василий Алексеенко – о прошлом и будущем легендарной арены
Стадион «Динамо» открылся после реконструкции. В центре столицы мы получили современный многофункциональный комплекс, способный принимать соревнования самого высокого уровня. Но «Динамо» по-прежнему остаётся частью истории города и всей страны. Реставраторам было непросто сохранить облик арены, вдохнув в неё новую жизнь. Удалось ли сберечь «душу» стадиона? Об этом наш обозреватель Анна Пыж поговорила с директором арены Василием Алексеенко.
Подробности – в видео.
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Стадион «Динамо» открылся после реконструкции. В центре столицы мы получили современный многофункциональный комплекс, способный принимать соревнования самого...
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