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ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера

24.06.2018 11:37 — Разное | Интерфакс  
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за жестов швейцарских футболистов и высказывания сербского тренера на ЧМ-2108 в России, передает в воскресенье радиостанция "Дойче велле".

Во время матча Швейцария - Сербия группового тура чемпионата мира по футболу игроки сборной Швейцарии, этнические албанцы из Косово - Гранит Джака и Джердан Шакири - после забитых голов в ворота Сербии "скрещивали руки".

"Таким образом, они изображали двуглавого орла с герба Косово - бывшей южной сербской провинции, чью независимость признали более 110 стран, в число которых Сербия не входит", - говорится в сообщении радиостанции.

Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА заинтересовался высказыванием тренера сборной Сербии Младена Крстаича в адрес судьи из Германии Феликса Бриха.

"Я бы отправил его в Гаагу, чтобы против него завели дело, так же, как заводят дела против нас", - приводит "Дойче велле" слова М.Крстаича.

Радиостанция отмечает, что тренер, вероятно, имел в виду "Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), который учрежден в Гааге под эгидой ООН и уже вынес ряду сербов приговор в связи с военными преступлениями, совершенными в 1990-е".

 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за жестов швейцарских футболистов и высказывания сербского тренера на ЧМ-2108 в России, передает в...
 
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