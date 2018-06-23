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24 года назад Лукашенко впервые победил на выборах

24.06.2018 12:33 — Разное | UDF  
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Первый тур выборов 1994-го состоялся 23 июня. В нем было 6 кандидатов, всех опередил Александр Лукашенко.

Во втором туре Александр Лукашенко победил Вячеслава Кебича, достигнув 80,6%. Выборы были демократичными. Но это был ответ белорусов на экономический, политический и психологический кризис в стране, которая оказалась на распутье после распада СССР.

«Во время такого кризиса и появился Лукашенко, который предложил свой вариант новой жизни, который мало отличался от того варианта, который был в советские времена, но тем не менее люди поверили и его поддержали», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

Сразу после выборов Александр Лукашенко провел референдум, избавившись от одного белорусского языка в качестве государственного и национальных символов. А скоро дошло и до изменений Конституции, неограниченности управления и расправы с наиболее яркими оппонентами. А государство покатилась на восток – в объятия Кремля, хоть и под маркой независимости.

 
 
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Первый тур выборов 1994-го состоялся 23 июня. В нем было 6 кандидатов, всех опередил Александр Лукашенко.
 
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