24 года назад Лукашенко впервые победил на выборах

Во втором турепобедил, достигнув 80,6%. Выборы были демократичными. Но это был ответ белорусов на экономический, политический и психологический кризис в стране, которая оказалась на распутье после распада СССР.– говорит политологСразу после выборов Александр Лукашенко провел референдум, избавившись от одного белорусского языка в качестве государственного и национальных символов. А скоро дошло и до изменений Конституции, неограниченности управления и расправы с наиболее яркими оппонентами. А государство покатилась на восток – в объятия Кремля, хоть и под маркой независимости.