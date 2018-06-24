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​Военные из Канады, США и Финляндии проведут инспекцию в Беларуси

25.06.2018 09:44 — Разное | ОНТ  
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В ближайшие пять дней они посетят Минскую и Могилёвскую области. 

Главная цель – получить подтверждение, что в этих регионах не проводится военная деятельность, которая подлежит предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.

 
 
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В ближайшие пять дней они посетят Минскую и Могилёвскую области.
 
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