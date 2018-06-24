Мозырский райисполком 26 июля 2018 г. проводит открытый аукцион по продаже в частную собственность земельных участков

№п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер Целевое назначение земельного участка Площадь земельного участка, га Сведения об участке (ограничения в использовании, наличие коммуникаций) Начальная цена предмета аукциона, руб. Сумма задатка, вносимого участником, руб. Затраты на подготовку документации 1 Гомельская область, Мозырский район, Козенский с/с, д. Дрозды, ул. Строителей, д. 251 323581201601000821 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме) 0,1229 Подъезд к земельному участку осуществляется по существующей дорожной сети, наличие центрального электроснабжения, центрального водоснабжения, газоснабжения, связи, земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании в связи с его расположением в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (охранных зонах электрических сетей) 5273 руб. 21 коп. 527 руб. 32 коп. В соответствии со сметой расходов по организации и проведению аукциона 2 Гомельская область, Мозырский район, Козенский с/с, д. Наровчизна, ул. Ракитского П.Ф., д. 10 323581203601000189 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме) 0,1029 Подъезд к земельному участку осуществляется по асфальтированной дорожной сети, наличие центрального электроснабжения, центрального водоснабжения, канализации, газоснабжения, связи, земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании в связи с его расположением в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры (охранных зонах электрических сетей, сетей и сооружений водоснабжения) 5667 руб. 32 коп. 566 руб. 73 коп. В соответствии со сметой расходов по организации и проведению аукциона

Организатор аукционных торгов -- Мозырский районный исполнительный комитет.

Земельные участки выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

Аукцион состоится 26 июля 2018 г.в 10.00в Мозырском районном исполнительном комитете по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, пл. Ленина, 16, малый зал заседаний, 1-й этаж, при наличии не менее двух участников на каждый лот.

Документы для участия в торгах принимаются с даты опубликования объявления о проведении аукциона по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до14.00) по20 июля 2018 г.включительно в управлении землеустройства Мозырского райисполкома (г. Мозырь, пл. Ленина, 16, кабинет 310, контактный телефон (8-0236) 32-15-51).

К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, а также негосударственные юридические лица Республики Беларусь, подавшие в комиссию в указанные в извещении сроки соответствующие заявления с приложением следующих документов: гражданином -- копия документа, содержащего его идентификационныесведения, без нотариального засвидетельствования, представителем гражданина -- нотариально удостоверенная доверенность, представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица -- доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица, а такжезаверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка в размере, указанном в извещении, на счет Мозырского райисполкома BY20AKBB36414230001013300000, филиал № 317 АСБ «Беларусбанк», г. Мозырь, ул. Ленинская, 6, код AKBBBY21317, УНП 400036117, информацию о реквизитах банка и номере текущего (расчетного) счета, открытого для возврата внесенных задатков. При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц -- предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с земельно-кадастровой документацией по земельным участкам и их месторасположением в натуре в срок по 20 июля 2018 г. включительно.

Заключительная регистрация участников аукциона с 8.30 до 9.3026 июля 2018 г.по адресу: (г. Мозырь, пл. Ленина, 16, кабинет 310, 3-й этаж). Граждане, негосударственные юридические лица, которые не прошли заключительную регистрацию, к участию в аукционе не допускаются.

Земельный участок передается в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона с условиями:

-- внесение платы за земельный участок;

-- возмещение расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка;

-- осуществление в срок, не превышающий двух месяцев со дня получения выписки из решения о передаче земельного участка в частную собственность, государственной регистрации прав на земельный участок и начала строительства жилого дома не позднее одного года для физических лиц и шести месяцев для юридических лиц со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство жилого дома.