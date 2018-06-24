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Стадион «Динамо» в Минске побежал в помощь «солнечным» детям
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На обновленном стадионе «Динамо» в Минске прошел большой благотворительный забег. Собрались несколько сотен человек. Заработанные спортсменами-любителями деньги пойдут на покупку медицинского оборудования для реабилитации детей с синдромом Дауна, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Наклоны, повороты, приседания. На разминке основное внимание – к суставам и связкам. Во время бега на них основная нагрузка, подчеркивает многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков. С таким тренером любая дистанция в удовольствие.
На старт вышли спортсмены, чиновники и просто любители бега. Сегодня их объединило желание помочь детям с синдромом Дауна.
«Эти люди неравнодушны. Они всегда будут готовы разделить проблемы других. Пусть это не всегда будет материальный вклад. Даже доброе отношение и внимание очень дорогого стоит», – отметил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.
Минский стадион «Динамо», который только открылся после реконструкции, уже успел принять легкоатлетический турнир и футбольный матч. Благотворительное же мероприятие там прошло впервые за всю историю существования стадиона.
Дистанцию забега участники фиксируют сами с помощью фитнес-приложения. Потом делают публикацию в социальной сети со специальным хештегом. Задача непростая – всем вместе нужно пробежать 50 тысяч километров. Именно это расстояние «переведут» в деньги.
«Я на стадионе сделал уже два круга. Свой результат сейчас запосчу в одной из социальных сетей. Как сотрудник компании, которая занимается этим проектом, я мотивирую других коллег, чтобы они активно в нем участвовали», – говорит начальник отдела корпоративных коммуникаций компании-организатора Николай Бределев.
Около 25 тысяч долларов переведут столичному дому-интернату. У четверти подопечных заведения
«В семье тоже воспитывают таких детей. Родители имеют возможность сводить их в какой-то центр, на тренажерах позаниматься, провести специальные обучающие программы, чтобы их подготовить к жизни», – отмечает директор детского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития Андрей Жданович.
У многих «солнечных» детей нет родителей. Но много незнакомых людей, готовых им помочь. Завтра к благотворительной акции присоединятся и участники Брестского полумарафона.
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Участники благотворительного забега намерены все вместе пробежать 50 тысяч километров, которые потом переведут в деньги.
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