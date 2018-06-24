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Глава МИД Македонии пообещал всем, кто поддержит членство его страны в ЕС, пакет свежих помидоров

25.06.2018 13:34 — Разное | ОНТ  
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Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров разместил в Твиттере запись, в которой пообещал прислать пакет свежих помидоров каждому, кто поддержит старт переговоров о вступлении балканского государства в ЕС.

Запись сопровождается фотографией аппетитных македонских помидоров, которые чиновник назвал «самыми вкусными в мире».

Напомним, возможность проведения переговоров о вступлении Македонии в Евросоюз стала реальной после того, как эта страна договорилась с Грецией о смене своего названия. 

 
 
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​Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров разместил в Твиттере запись, в которой пообещал прислать пакет свежих помидоров каждому, кто поддержит старт...
 
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