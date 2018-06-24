Школьник получил сильные ожоги от взрыва монтажной пены

Несчастный случай произошёл на даче в деревне Дрюково Витебского района.



Ученик второго класса играл рядом с костром, в котором сжигали мусор. Туда нечаянно попал баллон от монтажной пены, который и взорвался. Мальчик получил термический ожог 15% лица, височной области и кистей рук, с которыми был госпитализирован в больницу.