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Школьник получил сильные ожоги от взрыва монтажной пены

25.06.2018 13:42 — Разное | ОНТ  
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Несчастный случай произошёл на даче в деревне Дрюково Витебского района.

Ученик второго класса играл рядом с костром, в котором сжигали мусор. Туда нечаянно попал баллон от монтажной пены, который и взорвался. Мальчик получил термический ожог 15% лица, височной области и кистей рук, с которыми был госпитализирован в больницу.

 
 
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Несчастный случай произошёл на даче в деревне Дрюково Витебского района.
 
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