|
Белорусские легкоатлеты завоевали медали на международных турнирах
В Боснии и Герцеговине лучшей на дистанции десяти километров стала Екатерина Корнеенко.
В Таллине толкатель ядра Алексей Ничипор вновь отправил снаряд за 20-метровую черту. На этот раз он показал результат 20 метров и 13 сантиметров – уверенная победа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Боснии и Герцеговине лучшей на дистанции десяти километров стала Екатерина Корнеенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)