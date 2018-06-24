​Белорусские легкоатлеты завоевали медали на международных турнирах

В Боснии и Герцеговине лучшей на дистанции десяти километров стала Екатерина Корнеенко.

В Таллине толкатель ядра Алексей Ничипор вновь отправил снаряд за 20-метровую черту. На этот раз он показал результат 20 метров и 13 сантиметров – уверенная победа.