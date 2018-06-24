Datsun готовит к дебюту новый автомобиль «для активного отдыха». Об этом сегодня сообщили в российском офисе Datsun, сопроводив информацию первым тизером с изображением фрагмента передка будущей «внедорожной» новинки.



Фото: Datsun

Что это будет за модель, пока неясно — в компании обмолвились дежурной фразой о том, что создан автомобиль «на основе предпочтений российских автолюбителей». Судя по фотографии, речь идет о приподнятой версии хэтчбека mi-DO , который в свою очередь является перелицованной Lada Kalina. От исходной «пятидверки» кросс-версия будет отличаться привычными для машин такого рода увеличенным дорожным просветом, пластиковым обвесом по периметру и укрупненными колесными дисками.

Дебют новой модели Datsun для рынка ТС ожидается в августе этого года на автосалоне в Москве. В Беларуси хэтчбек mi-DO предлагается с 1,6-литровым двигателем (87 лошадиных сил) в паре с «механикой» или «автоматом» — цены стартуют от 16 395 рублей.