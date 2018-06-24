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Алиев и глава Совбеза Беларуси обсудили безопасность и экономику

25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщается на сайте белорусского посольства в Баку.

В ходе встречи Алиев и Зась обсудили расширение взаимодействия в области безопасности. Также стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития транспортно-логистических связей.

Азербайджанский лидер отметил, что отношения между странами находятся на очень высоком уровне и опираются на партнерские связи.

«Подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах, он (Зась) выразил признательность президенту Ильхам Алиеву за вклад в развитие наших связей», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Госсекретарь Совбеза прибыл в Баку, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Вооруженных сил Азербайджана.

Ранее в Азербайджан прибыла российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На встрече с Алиевым он назвал республику стратегическим партнером России и отметил динамичное развитие отношений между странами.



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Президент Азербайджана принял Станислава Зася, который прибыл в Баку для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Вооруженных сил...
 
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