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Алиев и глава Совбеза Беларуси обсудили безопасность и экономику
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщается на сайте белорусского посольства в Баку.
В ходе встречи Алиев и Зась обсудили расширение взаимодействия в области безопасности. Также стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития транспортно-логистических связей.
Азербайджанский лидер отметил, что отношения между странами находятся на очень высоком уровне и опираются на партнерские связи.
«Подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах, он (Зась) выразил признательность президенту Ильхам Алиеву за вклад в развитие наших связей», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Госсекретарь Совбеза прибыл в Баку, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Вооруженных сил Азербайджана.
Ранее в Азербайджан прибыла российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На встрече с Алиевым он
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Президент Азербайджана принял Станислава Зася, который прибыл в Баку для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Вооруженных сил...
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