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Бразильский школьник решил нарисовать 736 футболистов, которые играют на ЧМ-2018

25.06.2018 18:42 — Разное | ОНТ  
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Восьмилетний школьник Педро Энрике Блако из Сан-Паулу решил нарисовать цветными карандашами портреты всех 736 футболистов, которые выступают на чемпионате мира в России.

Дело в том, что юный болельщик давно мечтал о специальном альбоме для наклеек, изданный к нынешнему мундиалю. Однако денег на исполнение мечты мальчика семье не было. Тогда Педро решил сам нарисовать портреты кумиров. В его коллекции уже больше 100 изображений звёзд мирового футбола, в том числе Лионеля Месси, Криштиану Роналду и главной звезды бразильской сборной Неймара. Рисует Педро в основном в школе, где есть общий альбом с наклейками. Из него мальчик и срисовывает футболистов.

Отец юного художника умер, когда ребёнку было всего два года. Мама Педро работает кассиром в супермаркете. «Я думала, что над Педро будут смеяться. У других детей обычные альбомы, а у Педро он нарисованный. Мой сын всегда хотел быть художником, но общество не ценит подобные вещи», – рассказала женщина журналистам.

 
 
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Восьмилетний школьник Педро Энрике Блако из Сан-Паулу решил нарисовать цветными карандашами портреты всех 736 футболистов, которые выступают на чемпионате мира в...
 
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