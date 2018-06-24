Бразильский школьник решил нарисовать 736 футболистов, которые играют на ЧМ-2018

Восьмилетний школьник Педро Энрике Блако из Сан-Паулу решил нарисовать цветными карандашами портреты всех 736 футболистов, которые выступают на чемпионате мира в России.

Дело в том, что юный болельщик давно мечтал о специальном альбоме для наклеек, изданный к нынешнему мундиалю. Однако денег на исполнение мечты мальчика семье не было. Тогда Педро решил сам нарисовать портреты кумиров. В его коллекции уже больше 100 изображений звёзд мирового футбола, в том числе Лионеля Месси, Криштиану Роналду и главной звезды бразильской сборной Неймара. Рисует Педро в основном в школе, где есть общий альбом с наклейками. Из него мальчик и срисовывает футболистов.

Отец юного художника умер, когда ребёнку было всего два года. Мама Педро работает кассиром в супермаркете. «Я думала, что над Педро будут смеяться. У других детей обычные альбомы, а у Педро он нарисованный. Мой сын всегда хотел быть художником, но общество не ценит подобные вещи», – рассказала женщина журналистам.