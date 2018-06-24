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Салах снова забил, но Египет проиграл свой заключительный матч на чемпионате мира в России

25.06.2018 19:30 — Разное | Tut.by  
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Сборная Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде одержала волевую победу (2:1) над командой Египта в заключительном матче предварительного этапа в группе "А". Эта виктория позволила саудитам уйти с последнего места в турнирной таблице.

Но интерес к поединку разогревался околофутбольными событиями. Американская компания CNN сообщила, что икона египетского футбола Мохаммед Салах вовсе не рад был получить от Рамзана Кадырова звание почетного гражданина Чечни и даже готов из-за использования его образа в политических акциях уйти из сборной Египта

В Чечне тут же назвали информацию американских журналистов чушью. А в сборной Египта опровергли слухи о том, что лидер команды ее покинет.

Он ее и не покинул. Еще и вышел в стартовом составе против саудитов, а на 22-й минуте открыл счет в поединке, откликнувшись на длинный заброс, выиграв забег у двух соперников и на скорости с линии штрафной площади перебросив голкипера.


Фото: fifa.com

Через минуту Салах опять вырвался один на один с вратарем, но не попал в ворота.

А в конце первого тайма случились два пенальти в ворота Египта, и уже саудиты могли уйти на перерыв в роли лидера. Но реализовали лишь один 11-метровый. На 41-й минуте Фахад Аль-Муваллад не смог обыграть голкипера Эссама Эль-Хадари, который достал мяч и переправил его в штангу. Благо, на добивание никто не успел.

К слову, 45-летний Эль-Хадари стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.

К первому тайму было добавлено 7 минут, и аравийцы за это время успели заслужить право на еще один пенальти. Аль-Муваллад реабилитировался за незабитый мяч, потому что как раз-таки за фол на нем судья Вильмар Рольдан Перес вновь указал на "точку". Правда, теперь Аль-Муваллад удар исполнять не стал, доверив миссию Салману Аль-Фараджу. И тот не подвел - 1:1

Во втором тайме Мохаммед Салах очень старался вывести свою команду вперед и стать первым в истории египетским футболистом, забившим 3 мяча на ЧМ. Но в итоге оказался лишь первым египтянином с 1934 года, кто забил 2 мяча на мундиале.

А саудиты, хорошо проведя второй тайм, уже в добавленное время сумели вырвать победу и уйти с последнего места в таблице группы "А". Героем дня в стране стал полузащитник испанского "Вильярреала" Салем Аль-Давсари.

Мохаммед Салах же вынужден довольствоваться признанием лучшего игрока поединка.

Ну а победу Саудовской Аравии вряд ли кто назовет несправедливой. Саудиты исполнили 7 ударов в створ ворот, в то время как египтяне лишь 1. Да и процент владения мячом заметно больше у аравийцев.

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Сборная Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде одержала волевую победу (2:1) над командой Египта в заключительном матче предварительного этапа в группе "А".
 
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