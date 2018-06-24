

Сбербанк Украины. Фото: Delo.ua

«Паритетбанк» подал в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения «Сбербанка». Это уже вторая попытка белорусского государственного банка приобрести украинскую дочку «Сбербанка».прокомментировал ситуацию председатель правления Паритетбанка«Сбербанк» (Украина) принадлежит российскому «Сбербанку» и входит в топ-7 украинских банков. Разговоры о его продаже активизировались после введения украинским правительством санкций, которые, в частности, запрещают российскому банку проводить операции в пользу материнских структур.Весной белорусский «Паритетбанк» (15-й банк в Беларуси по размерам активов), который до недавнего времени принадлежал Управлению делами президента, уже пытался приобрести украинский «Сбербанк». В марте сообщалось, что «Паритетбанк» даже остался единственным претендентом на этот актив, однако сделка сорвалась – Нацбанк Украины отказал белорусам якобы в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины, сообщаетВ чем конкретно было несоответствие – не уточнялось. Но согласно российскому изданию «Коммерсант» единственной проблемой в сделке могла стать фигура управляющего делами президента, который остается под санкциями Запада из-за подозрения в причастности к похищениям и убийствамВ конце мая 2018 года в «Паритетбанке» изменился собственник – 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, перешли Государственному комитету по имуществу. Вероятно, банк вывели из-под контроля ведомства Виктора Шеймана именно для того, чтобы главное препятствие для приобретения «Сбербанка» исчезло.