ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попытка №2: Беларусь хочет купить украинскую дочку "Сбербанка"

25.06.2018 19:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Сбербанк Украины. Фото: Delo.ua
Но теперь без участия Шеймана.

«Паритетбанк» подал в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения «Сбербанка». Это уже вторая попытка белорусского государственного банка приобрести украинскую дочку «Сбербанка».

«У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и должным образом подготовиться к участию в сделке», – прокомментировал ситуацию председатель правления Паритетбанка Сергей Белов.

«Сбербанк» (Украина) принадлежит российскому «Сбербанку» и входит в топ-7 украинских банков. Разговоры о его продаже активизировались после введения украинским правительством санкций, которые, в частности, запрещают российскому банку проводить операции в пользу материнских структур.

Весной белорусский «Паритетбанк» (15-й банк в Беларуси по размерам активов), который до недавнего времени принадлежал Управлению делами президента, уже пытался приобрести украинский «Сбербанк». В марте сообщалось, что «Паритетбанк» даже остался единственным претендентом на этот актив, однако сделка сорвалась – Нацбанк Украины отказал белорусам якобы в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины, сообщает Белсат.

В чем конкретно было несоответствие – не уточнялось. Но согласно российскому изданию «Коммерсант» единственной проблемой в сделке могла стать фигура управляющего делами президента Виктора Шеймана, который остается под санкциями Запада из-за подозрения в причастности к похищениям и убийствам Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

В конце мая 2018 года в «Паритетбанке» изменился собственник – 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, перешли Государственному комитету по имуществу. Вероятно, банк вывели из-под контроля ведомства Виктора Шеймана именно для того, чтобы главное препятствие для приобретения «Сбербанка» исчезло.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Паритетбанк" подал в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения "Сбербанка".
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды на 26 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика