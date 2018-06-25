ВОЗ о смертности на дорогах: Беларусь стоит в одном ряду с Бангладеш и Аргентиной

Совсем недавно ВОЗ опубликовал данные об уровне смертности на дорогах в различных странах мира за 2013 год. Беларусь в списке 53 европейских государств заняла 45-е место с показателем 13,7 погибших на 100 тысяч жителей.



Фото: СК

Уровень автомобилизации Беларуси — 362 автомобиля на 1000 жителей. Если сравнивать статистику по смертности, то Беларусь оказывается на одном уровне с такими государствами, как Бангладеш (13,6), Аргентина (13,6), Багамы (13,8), Коста-Рика (13,9), Перу (13,9).









Как видим, у ближайших «евро-соседей» — Польши, Литвы и Латвии — ситуация обстоит немного лучше, чем у нас. Тем не менее, в Беларуси гибнет на дорогах меньше людей, чем в России и Армении.

Стоит удивиться тому, что происходит в Монако. Мини-государство с одним из самых высоких в мире уровней автомобилизации (899 авто на 1000 жителей) показывает в статистике 0 смертельных случаев на 100 тысяч жителей. Надо отметить, что население Монако составляет всего около 37 тысяч человек.

Интересно, что США не вошли в пятерку самых безопасных стран. Среди государств Южной и Северной Америки они расположились на 8 месте с показателем 10,6 погибших. При этом США являются третьими в мире по уровню автомобилизации — 797 авто на 1000 жителей. А вот у Канады показатель смертности — 6 человек на 100 тысяч жителей при схожем уровне автомобилизации.