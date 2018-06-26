Команда Горецкого РОВД заняла третье место в спартакиаде, посвященной 100-летию Могилевской милиции

Спартакиада руководящего состава ОВД области, посвященная 100-летию Могилевской милиции, состоялась в Кличеве. Об этом сообщила официальный представитель УВД облисполкома Елена Игнатова.





За победу в соревнованиях боролись 16 команд, состоящих из представителей всех территориальных отделов внутренних дел, а также аппарата УВД.





После открытия спортивного форума начальник УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Игорь Щербаченя вместе со своими заместителями и начальниками территориальных ОВД региона совершил экскурсию по памятным и живописным местам Кличевской земли. Гости посетили мемориальный комплекс партизанской славы «Усакино», где для была организована театрализованная реконструкция событий времен Великой Отечественной войны. Именно здесь в эти страшные годы находился центр партизанского движения Могилевской области. Сам комплекс состоит из четырех объектов: мемориал на месте уничтоженных и не возродившихся деревень Вязень и Селец, памятный знак в честь пребывания на территории Кличевской партизанской зоны военно-оперативной группы, партизанское кладбище и восстановленный партизанский лагерь.





К моменту возвращения делегации на игровых площадках велись спортивные баталии в командных видах спорта: мини-футболе, пляжном волейболе и перетягиванию каната. Также были организованы выставки техники и оружия ОМОН УВД, Госавтоинспекции области, фотоэкспозиция. Также каждый желающий мог подкрепиться солдатской кашей.





Несмотря на сложные погодные условия, борьба за призовые места шла нешуточная и бескомпромиссная.

Так, мастерами футбольного мяча была признана команда УВД Бобруйского горисполкома, второе место – объединенная команда Глусского и Бобруйского РОВД, третье – Костюковичского и Чаусского РОВД.





Места в пляжном волейболе с первого по третье распределились между командами: УВД Бобруйского горисполкома, объединенная команда Глусского и Бобруйского РОВД, УВД Могилевского облисполкома.





Полоса препятствий заставила участников в прямом смысле попотеть. Но упорство и сила воли Осиповичского РОВД (1 место), объединенной команды Могилевского РОВД и ИВС, СИ УВД (2 место), а также УВД Могилевского облисполкома (3 место) были в итоге вознаграждены дипломами и медалями соответствующих степеней.

В личном первенстве медали разыграли в настольном теннисе, где победил Евгений Жилинский (УВД Могилевского облисполкома).

Самые крепкие состязались в рывке гири 24 кг, армрестлинге и офицерском троеборье. В итоге больше всех поднял гирю Андрей Говорако (УВД Бобруйского горисполкома). В борьбе на руках в легкой весовой категории не было равных Александру Дорошко (объединенная команда Кличевского и Кировского РОВД),а в тяжелой – Александру Держальцеву (объединенная команда Горецкого и Дрибинского РОВД). В офицерском троеборье победил Сергей Денисенко (УВД Могилевского облисполкома).





Борьба среди начальников ОВД развернулась в двух этапах: в стрельбе из пневматической винтовки, а затем в соревнованиях по армрестлингу. По итогам смотра-конкурса среди руководителей ОВД по профессиональной подготовке призовые места распределились следующим образом: первое место – вриод начальника Краснопольского РОВД Александр Недосекин, второе место – начальник Костюковичского РОВД Игорь Давидович, третье место – начальник Горецкого РОВД Максим Деменский.





Во время спартакиады любой желающий мог принять участие в многочисленных конкурсах, как для сотрудников, так и для их детей. Если взрослые состязались в забивании гвоздей, толкали на дальность бревно, то дети с радостью боролись за сладкие призы – мороженое, конфеты и шоколад. В турнире по шашкам первым стал Леонид Барбаренко, в «силовом экстриме» и «футбольном снайпере» — Николай Горбатый, в стрельбе из пневматической винтовки – Игорь Поздняков, в дартсе – Владимир Гончаров, в скоростном забивании гвоздей – Игорь Ермаков, в толкании бревна и стрельбе из лука – Держальцев Александр.





Завершились соревнования самым зрелищным видом – перетягиванием каната, где всех опередила команда УВД Могилевского облисполкома. Второе место здесь досталось Ленинскому РОВД, а третье – объединенной команде Белыничского и Быховского РОВД.





Дипломы, кубки и медали были вручены на церемонии закрытия. Главный трофей ХI спартакиады руководящего состава ОВД области увезла с собой команда УВД Могилевского облисполкома. «Серебро» в общекомандном зачете досталось команде УВД Бобруйского горисполкома. Третье место заняла команда Горецкого и Дрибинского РОВД.





Из года в год этот масштабный и яркий спортивный праздник способствует реализации важнейшего приоритета государственной политики Беларуси – популяризации здорового образа жизни. В 2019 году спартакиада руководящего состава УВД пройдет в Костюковичах.













Фото Елены Игнатовой и Елены Симоновой.

По материалам сайта mogilev-region.gov.by