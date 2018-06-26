Бродячий пёс пугает округу в Россонах

История о Хаски. В Россонах бродячий пёс пугает округу. На людей не бросается, но вот всё, что можно съесть во дворах, в живых не оставит.

Поймать собаку местные коммунальные службы не могут – она сторонится людей. И усыплять не решаются, у многих белоснежный Хаски вызывает симпатию. Мнения в городком посёлке разделились.

Говорят в Россонах, что не волк, но такой же по силе. «Белку» теперь хозяйка не выпускает со двора – уже потеряла молодую козу. На привязи и телёнок. Под постоянным присмотром вся домашняя живность. И виной всему аппетит одного беспризорного пса.

О компенсациях за уже убитых животных речи, конечно, никакой не идёт. Люди даже не предполагают кто бывший хозяин Хаски. Каждое утро местные жители просто делятся новостями очередных нападений, подсчитывая урон.

О белоснежной собаке первая информация появилась в местных социальных сетях несколько месяцев назад. Хаски – это, скорее, прозвище от горожан. Собака – просто метис крупной породы. Но вот что без сомнений, так это охотничьи задатки полуволка.

Пса местные коммунальные службы пытались поймать, но взрослых людей ближе 30 метров собака не подпускает. К женщинам и детям никакой агрессии. Все уверены, что собаку подбросил кто-то из городских. Сегодня Россоны разделились: одни требуют убрать собаку с улиц, другим – четвероногий стал другом. Поэтому традиционный способ решения проблемы, к которому всегда прибегали, в этом случае решили не применять.

В крупных городах созданы специальные питомники, где собаки могут месяцами ждать своих новых хозяев. В райцентрах такой практики нет, Хаски в Россонах первый случай, когда будущее пса так широко обсуждают. Верх берёт именно гуманный способ решения проблемы.

Судьбой Россонского Хаски заинтересовались и кинологи из Витебска, Собаку сначала готовы взять на перевоспитание, а потом и пристроить в хорошие руки. Дело осталось за малым – поймать пса.