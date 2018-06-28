Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пообещал выплатить вознаграждение за информацию о блогере, который распространил сведения о его смерти, сообщают Sportingnews.

Как заявил адвокат Д.Марадоны, речь идет о сумме в размере 300 тыс. песо ($10800).



После вторничного матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 в Петербурге между сборными Аргентины и Нигерии (2:0) появилась информация о госпитализации Д.Марадоны в одну из клиник. Сообщалось, что ему стало плохо после финального свистка игры: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

Однако в сети появились сведения и о более тяжелых последствиях: якобы врачам не удалось спасти Д.Марадону и он умер.

Между тем, уже на следующий день после полной драматизма игры (Аргентина вырвала победу незадолго до финального свистка и смогла выйти в плей-офф) Д.Марадона написал в Фейсбуке, что с ним все в порядке и до госпитализации дело не дошло. А в Городской станции скорой помощи Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что "никакую помощь ему (врачи - ИФ) не оказывали.

"Приложили руку к пульсу, померили пульс, после чего он сказал, что ему ничего не нужно", - сказал собеседник.