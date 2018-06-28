ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти

28.06.2018 22:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пообещал выплатить вознаграждение за информацию о блогере, который распространил сведения о его смерти, сообщают Sportingnews.

Как заявил адвокат Д.Марадоны, речь идет о сумме в размере 300 тыс. песо ($10800).

Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
После вторничного матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 в Петербурге между сборными Аргентины и Нигерии (2:0) появилась информация о госпитализации Д.Марадоны в одну из клиник. Сообщалось, что ему стало плохо после финального свистка игры: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

Однако в сети появились сведения и о более тяжелых последствиях: якобы врачам не удалось спасти Д.Марадону и он умер.

Между тем, уже на следующий день после полной драматизма игры (Аргентина вырвала победу незадолго до финального свистка и смогла выйти в плей-офф) Д.Марадона написал в Фейсбуке, что с ним все в порядке и до госпитализации дело не дошло. А в Городской станции скорой помощи Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что "никакую помощь ему (врачи - ИФ) не оказывали.

"Приложили руку к пульсу, померили пульс, после чего он сказал, что ему ничего не нужно", - сказал собеседник.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пообещал выплатить вознаграждение за информацию о блогере, который распространил сведения о его смерти,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболки сборной Германии после проигрыша Южной Корее стали продаваться со значительной скидкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика