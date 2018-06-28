В Сети обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон

Тошнота, неодолимое пристрастие к бисквитному печенью с вкусом лаванды и требование всюду добавлять карри — обычно верные признаки ранних дней беременности Кейт Миддлтон, супруги Принца Уильяма. Да и еще неважное самочувствие в целом, заставляющее ее сидеть дома вместо появления на различных королевских мероприятиях.





На сей раз, к примеру, герцогиня Кембриджская не присутствовала на дне рождения свекра Принца Чарльза и ее не было рядом с мужем на открытии традиционных королевских скачек в Аскоте. Не говоря уже о том, что Кэтрин не сопровождала своего мужа в его крайне важной поездке на Ближний восток. При том, что маленькой девочкой она одно время провела там какое-то вместе с родителями и эти фотографии малышки Кейт Уильям с гордостью показывал в ходе своего визита.













В общем, Кейт вполне могла решиться на четвертого ребенка, чтобы таким образом закрыть эту тему. Известно, что Уильям хочет пятерых детей, но Кейт давно сказала ему, что ограничится четырьмя. И чем быстрее, тем лучше. Маленькому Принцу Луису всего три месяца, но Кейт придерживается мнения, что чем меньше разница в возрасте между братьями и сестрами —тем лучше для них. К тому же ее родная сестра Пиппа скоро должна родить своего первого ребенка и Кейт хочет, чтобы кузены и кузины дружили и тесно общались друг с другом. Возможно, Кейт торопится еще и потому, что, по слухам, Меган Маркл, новоиспеченная жена младшего Принца Гарри тоже беременна, пишет 7 дней.





А Кейт не очень-то любит конкуренции. В конце концов, если это правда, то она подарит мужу, второму после Принца Чарльза в ряду наследников на королевский престол, уже четвертого ребенка! И очень надеется, что это будет девочка. На радость малышке Принцессе Шарлотте.









А если верить новым слухам, что в случае, если именно Уильям станет королем, ему придется отобрать у отца титул Принца Уэльского. И тогда его жена Кейт по праву станет — впервые после Дианы — Принцессой Уэльской! Не это ли станет настоящим триумфом для"золушки» Кэти! Хотя, конечно, подобные слухи могут оказаться очередной игрой воображения придворных историков.







