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В столице наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"

29.06.2018 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В столице наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"
Евгений Гончар / АиФ

«В деловом сообществе конкурс «Человек Дела» вполне заслуженно называют церемонией вручения «Оскаров» белорусского бизнеса. Приятно, что на протяжении всех лет, которые это мероприятие проводится (уже 22 года), его активно поддерживают государственные структуры и предпринимательские союзы, которые принимают самое активное участие в выдвижении кандидатов», - отметили организаторы конкурса.

В столице наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"
На фото: глава общественного совета, определяющего победителей, академик Петр Никитенко. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

«Следует уйти от славянского принципа, когда слово было главным. Важно, чтобы слово превращалось в дело. И тогда процесс у нас, как говорили классики, пойдет. Идите своей дорогой, а люди пусть говорят, что угодно», — выступил с напутственным словом для бизнеса глава общественного совета, определяющего победителей, академик Петр НИКИТЕНКО. 

Всех нынешних «людей дела» отличает предпринимательский дар, управленческий талант, инновационный подход к разработке и внедрению новых товаров и услуг. Немаловажную роль в определении победителей также играют финансовые показатели бизнеса и его социальная значимость. Однако, пожалуй, самым важным критерием для принятия решения редакционным советом стал масштаб личности каждого отдельного лауреата.

В столице наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"
На фото: генеральный директор издательской группы Виктор Жук. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

«Поступило предложение от лауреатов прошлых лет, чтобы мы не ограничивались только конкурсом и журналами, а учредили еще и клуб «Человек Дела». Мы всерьез отнеслись к этой идее, переговорили со многими лауреатами прошлых лет. И сейчас я уже точно могу сообщить, что с осени нынешнего года такой клуб в столице начнет свою работу. Таким образом, у конкурса будет отличное продолжение, - рассказал генеральный директор издательской группы Виктор ЖУК. - Очень велика вдохновляющая и подъемная сила позитивного примера. Еще есть бизнесмены, которые говорят о том, что в Беларуси почти невозможно работать, но с каждым годом их все меньше. А добивающихся успеха становится больше».

Лауреатами конкурса стали: 

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— в номинации «За стабильную и эффективную работу в непростых рыночных условиях в сфере ритейла» — председатель совета директоров ЗАО «Патио» Андрей Балабин;

— в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере строительства и девелопмента» — директор инвестиционно-строительного унитарного предприятия «Амтел-Пропертис Девелопмент Бел» Александр Ракито;

— в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» — основатель инвестиционной компании «VP Capital» Виктор Прокопеня;

— в номинации «За весомый вклад в развитие финансового рынка» — управляющий компании «LWO» Олег Кондратенко;

— в номинации «За высокое качество бизнес-услуг» — председатель правления ЗАО «МТБанк» Андрей Жишкевич;

— в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» — директор ОАО «Белэнергосвязь» Александр Штытько;

— в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» — генеральный директор сети магазинов «Соседи», совладелец СООО «Либретик» Вадим Аванесов;

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— в номинации «За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» — основатель портала tut.by, совладелец ООО «Тут Бай Медиа» Юрий Зиссер.

— в номинации «За безупречное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере легкой промышленности» — директор ОАО «Ручайка» Ирина Григорьян;

— в номинации «За активное привлечение и эффективное использование инвестиций» — генеральный директор ОАО «Мостодрев» Сергей Ососов;

— в номинации «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси» — генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий;

— в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» — генеральный директор ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» Александр Романовский.

Лауреатам конкурса "Человек дела - 2018" вручены дипломы редакции журнала "Дело" и памятные призы - работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения приняли участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в Беларуси, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели. 

 
 
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28 июня издательская группа «Дело» провела прием по случаю чествования лауреатов ежегодного конкурса «Человек Дела» – руководителей наиболее динамично...
 
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