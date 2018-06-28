Строим планы на четыре выходных: куда идти в Минске и где смотреть салют

И снова праздник на улице любителей отдыхать дольше положенного. Ближайшие выходные в Беларуси официально четыре дня, а значит, и поводов выбраться из дома — в два раза больше обычного. AFISHA.TUT.BY по традиции собрала самые достойные.
Сколько: смотреть — бесплатно, выпить и перекусить — как пойдет.
Кстати о футболе. Вы уже знаете, что прямо в центре Минска — на Октябрьской площади — открылась огромная фан-зона? Здесь можно собраться большой компанией за длинным деревянным столом, заказать пенных напитков, поиграть в кикер и, конечно же, посмотреть матчи. Кто любит места поживописнее, отправляйтесь в Krynica-Arena на пр-т Победителей, около Дворца спорта. Наконец, поклонникам комфорта и больших экранов мы рекомендуем увидеть хотя бы один матч в HD-качестве в залах кинотеатра Silver Screen в ТЦ «Арена-Сити».
Душевные, угарные — любимые. Цикл вечеринок «Дорогая редакция» полюбился в наших кругах особенно, и вот после долгого перерыва ребята возвращаются. При этом по традиции кокетливо ничего не обещают, кроме низкого художественного уровня (так мы им и поверили!). Если вы что-то такое слышали, приходите, будете как дома. Если нет, все равно приходите, покидать зону комфорта и встречаться со странными людьми бывает полезно.
Сколько: один день — 6 рублей, два дня — 10 рублей.
Праздник для поклонников ЗОЖ и всего, с ним связанного. В этот раз фестиваль будет разделен на несколько крупных зон-активаций: технологичная и ее гаджеты, экодома и электрокары; Smart Talk с мастер-классами и лекциями, например, от городского активиста и путешественника Александра Авдевича или питерского веган-тренера Олега Смирнова; еда — продегустировать и купить капкейки, смузи, козий сыр, мед, варенье из овощей; Beauty&Wellness с экобрендами косметики; спортивная зона, где можно будет поиграть в бадминтон, заняться воркаутом, йогой, посоревноваться в кросс-фите; семейные активности для детей и взрослых; и, наконец, музыка — гостей ждут Большой белорусский стендап, Akute, Рэспубліка Паліна и другие.
Где: Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо.
Сколько: 28 рублей.
Фестиваль для тех, кто без ума от белорусской музыки. Или как раз ничего о ней не знает и хотел бы разом со всеми познакомиться. В лайнапе — только лучшие из лучших: Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, "Мутнаевока", Змитер Войтюшкевич, Петр Клюев. Музыкальную часть разбавят экскурсии, игры для детей и взрослых, квесты, ярмарки, фудкорты.
Если не знаете, как добраться, лайфхак: от станции метро «Малиновка» будет курсировать фестивальный автобус. Музей народной архитектуры и быта находится в деревне Озерцо — 4 км от МКАД за авторынок «Малиновка».
Впервые крупнейшая барахолка Минска пройдет на новом месте — в «Песочнице». А это значит, что когда вы устанете перебирать винтажные вещи и аксессуары, можно с легкостью переключиться на перекус и напробоваться всевозможных вариантов уличный еды — от бургеров и хот-догов до грилей.
Большой бесплатный праздник в честь 80-летия белорусского пломбира. А раз повод вкусный, то и начнем с фудкорта: он будет организован по принципу сладкого стола. Здесь можно будет купить мороженое в различных сочетаниях, а также другие десерты на основе классического пломбира. За музыкальную часть в ответе Akute, «Маланка Оркестр», «Разбiтае сэрца пацана» и Shuma. Будет и драйв, и танцы, и «на передохнуть». Для активных гостей пройдет «Пломбириада-80» — соревнования по прыжкам на батуте, стрельбе из лука, бадминтону, настольному теннису и баскетболу 3×3.
Если желания и средств идти на музыкальные фестивали у вас нет, можно бесплатно послушать джаз у Ратуши. 30 июня в программе «Традиции и современность»: для минчан выступят музыканты из Германии, США, России и, конечно же, Беларуси. Там же на месте можно полакомиться мороженым или горячей кукурузой (смотрите по погоде), а если надоест стоять — спуститься посидеть в любом баре на Зыбицкой.
Где: Верхний город, дворик отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6.
Сколько: бесплатно.
Все еще лучший вариант бюджетного свидания, если повезет с погодой. Кино под открытым небом — всегда та еще романтика, а на сей раз минчанам крупно повезло с самой картиной. 30 июня покажут французский детектив Жоанн Сфар «Дама в очках и с ружьем в автомобиле». История о прекрасной, чувственной, импульсивной, упрямой и незадачливой девушке. Она хотела осуществить мечту — увидеть море, а в результате попала в невероятную переделку. В чужом автомобиле и с трупом в багажнике, скрываясь от полиции и рискуя собственной жизнью, ей осталось только одно: убедить себя в том, что она еще не окончательно сошла с ума, и что она — это она, а не кто-то другой.
Фестиваль, который без ложной скромности претендует на звание главного феста не только этих выходных, но и всего лета. На «21vek» приедут Земфира, Дельфин, LP, Therr Maitz, «Бумбокс», Shuma. Для минчан это еще и повод опробовать новую фестивальную площадку — почти в самом центре города с прекрасной транспортной доступностью: не нужно задумываться о трансферах или о том, кому бы «прыгнуть на хвост». Кроме музыки гостей феста «21vek» ждут все мастхэвы уважающего себя оупен-эйра: разноплановый масштабный фудкорт, зоны для отдыха и релакса и масса активностей. А пока настраивайтесь и распевайтесь, чтобы подпевать любимым артистам и звать их на бис.
А вот и черед фестиваля для всей семьи, особенно для ее младших представителей. «Квест-фест» — это очевидно про квесты, но не ими едиными. Один большой приключенческий квест, множество игр и загадок, возможность примерить на себя роли рыцарей, следопытов, пиратов, детективов. С 21.00 до 23.00 гостей ждет киносеанс под открытым небом, а после — шоу воздушных фонарей. Кроме того, весь день будет работать фудкорт, детские активности, «Дом вверх дном», тиры, батуты и веревочный городок.
Где: Минское море, Белорусская федерация парусного спорта.
Сколько: 30 рублей танцпол, 40 рублей — VIP.
Вечеринка вечеринок по традиции пройдет на берегу Минского моря. «Космос наш» — один из старейших фестивалей электронной музыки, а значит, организации и лайнапу можно довериться безоговорочно. В программе: французско-берлинский андеграунд в лице dOP, одна из самых востребованных девушек-диджеев в мире Magda, немецкий диджей, ветеран андеграунда Matthias Tanzmann, новое лицо российской электронной сцены Nikita Zabelin, бессменный участник фестиваля «Космос наш» белорусский диджей «Конь».
Отличная альтернатива для всех, кто устал от радиохитов и современной музыки. Классика и ничего, кроме классики. В программе — 4 концерта для скрипки с оркестром, художественный руководитель и дирижер Михаил Снитко. В интерьерах костела Симеона и Елены прозвучат и "Маленький венский марш", и Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни, и, само собой, «Времена года» Вивальди.
В этом году в параде примут участие более четырех тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны — свыше 250 единиц колесной и гусеничной техники. По улицам города пройдут подразделения Вооруженных сил, представители Госпогранкомитета, внутренних войск, МЧС, рота почетного караула и сводный оркестр белорусской армии. Впервые в параде примут участие военнослужащие-женщины, учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев, представители Народно-освободительной армии Китая. Завершится мероприятие плац-парадом роты почетного караула и прохождением оркестра. Кроме того, в торжественных мероприятиях у стелы примут участие около 200 ветеранов.
Гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады начнется в 21.00, прервется на акцию «Споем гимн вместе» и салют, а затем продолжится до полуночи. Если вы соскучились по отечественным звездам «из телевизора», лучшего развлечения на вечер не найти.
Где: парк 50-летия Победы, взлетное поле аэропорта Минск-1, район водохранилища Дрозды, в Уручье — микрорайон Восточный, пустырь около Чижовского кладбища, улица Пригородная.
Сколько: бесплатно.
Торжественный салют в честь Дня независимости дадут ровно в 23.00 из шести точек: парк 50-летия Победы, взлетное поле аэропорта Минск-1, район водохранилища Дрозды, в Уручье — микрорайон Восточный, пустырь около Чижовского кладбища, улица Пригородная. Минчане насчитают аж 30 залпов, так что вооружайтесь фотоаппаратами.