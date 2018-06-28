Строим планы на четыре выходных: куда идти в Минске и где смотреть салют

И снова праздник на улице любителей отдыхать дольше положенного. Ближайшие выходные в Беларуси официально четыре дня, а значит, и поводов выбраться из дома — в два раза больше обычного. AFISHA.TUT.BY по традиции собрала самые достойные.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: каждый день. Где: полный список площадок тут. Сколько: смотреть — бесплатно, выпить и перекусить — как пойдет.

Кстати о футболе. Вы уже знаете, что прямо в центре Минска — на Октябрьской площади — открылась огромная фан-зона ? Здесь можно собраться большой компанией за длинным деревянным столом, заказать пенных напитков, поиграть в кикер и, конечно же, посмотреть матчи. Кто любит места поживописнее, отправляйтесь в Krynica-Arena на пр-т Победителей, около Дворца спорта. Наконец, поклонникам комфорта и больших экранов мы рекомендуем увидеть хотя бы один матч в HD-качестве в залах кинотеатра Silver Screen в ТЦ «Арена-Сити».



Фото со страницы мероприятия

Когда: 29 июня с 22.00. Где: «Молодость». Сколько: 10 рублей.

Душевные, угарные — любимые. Цикл вечеринок «Дорогая редакция» полюбился в наших кругах особенно, и вот после долгого перерыва ребята возвращаются. При этом по традиции кокетливо ничего не обещают, кроме низкого художественного уровня (так мы им и поверили!). Если вы что-то такое слышали, приходите, будете как дома. Если нет, все равно приходите, покидать зону комфорта и встречаться со странными людьми бывает полезно.





Когда: 30 июня, 1 июля, с 10.00. Где: «Дримленд». Сколько: один день — 6 рублей, два дня — 10 рублей.

Праздник для поклонников ЗОЖ и всего, с ним связанного. В этот раз фестиваль будет разделен на несколько крупных зон-активаций: технологичная и ее гаджеты, экодома и электрокары; Smart Talk с мастер-классами и лекциями, например, от городского активиста и путешественника Александра Авдевича или питерского веган-тренера Олега Смирнова; еда — продегустировать и купить капкейки, смузи, козий сыр, мед, варенье из овощей; Beauty&Wellness с экобрендами косметики; спортивная зона, где можно будет поиграть в бадминтон, заняться воркаутом, йогой, посоревноваться в кросс-фите; семейные активности для детей и взрослых; и, наконец, музыка — гостей ждут Большой белорусский стендап, Akute, Рэспубліка Паліна и другие.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Когда: 30 июня с 12.00. Где: Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо. Сколько: 28 рублей.

Фестиваль для тех, кто без ума от белорусской музыки. Или как раз ничего о ней не знает и хотел бы разом со всеми познакомиться. В лайнапе — только лучшие из лучших: Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, "Мутнаевока", Змитер Войтюшкевич, Петр Клюев. Музыкальную часть разбавят экскурсии, игры для детей и взрослых, квесты, ярмарки, фудкорты.

Если не знаете, как добраться, лайфхак: от станции метро «Малиновка» будет курсировать фестивальный автобус. Музей народной архитектуры и быта находится в деревне Озерцо — 4 км от МКАД за авторынок «Малиновка».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 30 июня — 1 июля, с 12.00 до 23.00. Где: «Песочница». Сколько: вход — бесплатно.

Впервые крупнейшая барахолка Минска пройдет на новом месте — в «Песочнице». А это значит, что когда вы устанете перебирать винтажные вещи и аксессуары, можно с легкостью переключиться на перекус и напробоваться всевозможных вариантов уличный еды — от бургеров и хот-догов до грилей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 30 июня с 14.00. Где: площадка у "Минск-Арены". Сколько: бесплатно.

Большой бесплатный праздник в честь 80-летия белорусского пломбира. А раз повод вкусный, то и начнем с фудкорта: он будет организован по принципу сладкого стола. Здесь можно будет купить мороженое в различных сочетаниях, а также другие десерты на основе классического пломбира. За музыкальную часть в ответе Akute, «Маланка Оркестр», «Разбiтае сэрца пацана» и Shuma. Будет и драйв, и танцы, и «на передохнуть». Для активных гостей пройдет «Пломбириада-80» — соревнования по прыжкам на батуте, стрельбе из лука, бадминтону, настольному теннису и баскетболу 3×3.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 30 июня с 20.30. Где: площадка у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Если желания и средств идти на музыкальные фестивали у вас нет, можно бесплатно послушать джаз у Ратуши. 30 июня в программе «Традиции и современность»: для минчан выступят музыканты из Германии, США, России и, конечно же, Беларуси. Там же на месте можно полакомиться мороженым или горячей кукурузой (смотрите по погоде), а если надоест стоять — спуститься посидеть в любом баре на Зыбицкой.



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 30 июня, 21.30. Где: Верхний город, дворик отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6. Сколько: бесплатно.

Все еще лучший вариант бюджетного свидания, если повезет с погодой. Кино под открытым небом — всегда та еще романтика, а на сей раз минчанам крупно повезло с самой картиной. 30 июня покажут французский детектив Жоанн Сфар «Дама в очках и с ружьем в автомобиле». История о прекрасной, чувственной, импульсивной, упрямой и незадачливой девушке. Она хотела осуществить мечту — увидеть море, а в результате попала в невероятную переделку. В чужом автомобиле и с трупом в багажнике, скрываясь от полиции и рискуя собственной жизнью, ей осталось только одно: убедить себя в том, что она еще не окончательно сошла с ума, и что она — это она, а не кто-то другой.





Когда: 1 июля с 14.00. Где: территория аэропорта Минск-1. Сколько: 31 рубль.

Фестиваль, который без ложной скромности претендует на звание главного феста не только этих выходных, но и всего лета. На «21vek» приедут Земфира, Дельфин, LP, Therr Maitz, «Бумбокс», Shuma. Для минчан это еще и повод опробовать новую фестивальную площадку — почти в самом центре города с прекрасной транспортной доступностью: не нужно задумываться о трансферах или о том, кому бы «прыгнуть на хвост». Кроме музыки гостей феста «21vek» ждут все мастхэвы уважающего себя оупен-эйра: разноплановый масштабный фудкорт, зоны для отдыха и релакса и масса активностей. А пока настраивайтесь и распевайтесь, чтобы подпевать любимым артистам и звать их на бис.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 2−3 июля, 12.00. Где: «Дримленд». Сколько: 5 рублей.

А вот и черед фестиваля для всей семьи, особенно для ее младших представителей. «Квест-фест» — это очевидно про квесты, но не ими едиными. Один большой приключенческий квест, множество игр и загадок, возможность примерить на себя роли рыцарей, следопытов, пиратов, детективов. С 21.00 до 23.00 гостей ждет киносеанс под открытым небом, а после — шоу воздушных фонарей. Кроме того, весь день будет работать фудкорт, детские активности, «Дом вверх дном», тиры, батуты и веревочный городок.





Когда: 2 июля с 22.00. Где: Минское море, Белорусская федерация парусного спорта. Сколько: 30 рублей танцпол, 40 рублей — VIP.

Вечеринка вечеринок по традиции пройдет на берегу Минского моря. «Космос наш» — один из старейших фестивалей электронной музыки, а значит, организации и лайнапу можно довериться безоговорочно. В программе: французско-берлинский андеграунд в лице dOP, одна из самых востребованных девушек-диджеев в мире Magda, немецкий диджей, ветеран андеграунда Matthias Tanzmann, новое лицо российской электронной сцены Nikita Zabelin, бессменный участник фестиваля «Космос наш» белорусский диджей «Конь».



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 3 июля, 20.00. Где: Костел святого Симеона и святой Елены. Сколько: 17 рублей 50 копеек.

Отличная альтернатива для всех, кто устал от радиохитов и современной музыки. Классика и ничего, кроме классики. В программе — 4 концерта для скрипки с оркестром, художественный руководитель и дирижер Михаил Снитко. В интерьерах костела Симеона и Елены прозвучат и "Маленький венский марш", и Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни, и, само собой, «Времена года» Вивальди.

Официальная программа ко Дню независимости



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 3 июля с 10.00 до 11.30. Где: от стелы «Минск — город-герой». Сколько: бесплатно.

В этом году в параде примут участие более четырех тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны — свыше 250 единиц колесной и гусеничной техники. По улицам города пройдут подразделения Вооруженных сил, представители Госпогранкомитета, внутренних войск, МЧС, рота почетного караула и сводный оркестр белорусской армии. Впервые в параде примут участие военнослужащие-женщины, учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев, представители Народно-освободительной армии Китая. Завершится мероприятие плац-парадом роты почетного караула и прохождением оркестра. Кроме того, в торжественных мероприятиях у стелы примут участие около 200 ветеранов.





Когда: 3 июля с 21.00 и до полуночи. Где: у стелы «Минск — город-герой». Сколько: бесплатно.

Гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады начнется в 21.00, прервется на акцию «Споем гимн вместе» и салют, а затем продолжится до полуночи. Если вы соскучились по отечественным звездам «из телевизора», лучшего развлечения на вечер не найти.





Когда: 3 июля, 23.00. Где: парк 50-летия Победы, взлетное поле аэропорта Минск-1, район водохранилища Дрозды, в Уручье — микрорайон Восточный, пустырь около Чижовского кладбища, улица Пригородная. Сколько: бесплатно.

Торжественный салют в честь Дня независимости дадут ровно в 23.00 из шести точек: парк 50-летия Победы, взлетное поле аэропорта Минск-1, район водохранилища Дрозды, в Уручье — микрорайон Восточный, пустырь около Чижовского кладбища, улица Пригородная. Минчане насчитают аж 30 залпов, так что вооружайтесь фотоаппаратами.