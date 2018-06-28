Как продолжается строительство металлопрокатного завода под Миорами?

О ситуации на 40-гектарной строительной площадке Миорского металлопрокатного завода наша районная газета информирует своих читателей регулярно, но о «дирижёре» усилий и взаимодействия множества подрядных и субподрядных организаций мы упоминали только вскользь. Речь идёт о генеральном подрядчике — ООО «МетПромСтрой». Рассказать о ней редакция попросила главу представительства компании в Республике Беларусь Сергея АКИЛОВА-ЕЛИНА.

Сергей Юлианович, что собой представляет «МетПромСтрой»?

— Мы входим в состав российской группы компаний «МетПром», центральный офис которой находится в Москве. Это одна из крупнейших инжиниринговых компаний металлургического сектора России, основана в 1992 году. Активно развивает реализацию проектов на условиях «под ключ», начиная с консалтинга и проектных проработок (инвестиционное и технико- экономическое обоснование, основные технические решения), вплоть до пуска объектов в эксплуатацию при минимальном вовлечении сил заказчика. Этот процесс ещё включает услуги технического заказчика, инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации и обеспечение прохождения её экспертизы, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные работы, авторский надзор и строительный контроль, шеф-монтаж и непосредственно пуск объекта в эксплуатацию.



«МетПром» имеет возможность строить, реконструировать и модернизировать крупные предприятия при полном комплексе услуг на всех этапах работ любой сложности. Причём эти работы выполняются с учётом местных природно-климатических условий и по современным технологиям, с минимальным воздействием на окружающую среду.



В послужном списке компании осуществление полтора десятка крупных проектов, в числе которых возведение Ташкентского металлургического завода по производству холоднокатанных листового проката и листа с покрытием, доменной печи на Нижнетагильском металлургическом комбинате, литейно-прокатного комплекса Тулачермет-Сталь по выпуску сортового и фасонного проката, наконец, ваш Миорский металлопрокатный завод, который должен удовлетворять не только потребности республики в белой (пищевой) жести и холоднокатанном листе, но и обеспечивать экспорт.



Уже перечисленные предприятия, а их значительно больше, свидетельствуют об опыте компании в строительстве прокатных производств. Чем в этом плане будет отличаться завод в Миорах?

— Во-первых, это будет новое предприятие, построенное «с нуля» по современным технологиям и оснащённое самым совершенным на сегодняшний день оборудованием в основном из Германии. Оно позволит выпускать до 240 тысяч тонн белой (покрытой оловом) пищевой жести толщиной 0,1 миллиметра, тогда как почти все существующие однотипные предприятия, кроме одного в Германии, способны изготавливать лишь более толстую белую жесть. И ещё станет отгружать для автомобильной промышленности республики 50 тысяч тонн листового проката. В сумме это до 20 вагонов сырья и готовой продукции ежедневно.



Но теперь стремительно меняются технологии и появляются новые материалы, не получится ли так, что скоро белая жесть окажется невостребованной?

— Для долговременной тары для пищевых продуктов в настоящее время используются только стекло и металл. Пластмассы для этой цели не годятся, к тому же, к ним ещё претензии и по негативному воздействию на организм человека. Стекло слишком хрупко. Тогда чем ещё заменить при изготовлении пищевой тары белую жесть, самый долговечный и безопасный на сегодняшний день материал?!



А она применяется не только для изготовления консервных банок и крышек, но и тары для красок, разных баллончиков, канцелярских изделий, подвесных потолков в строительстве и другого.



Что же касается именно Миорского металлопрокатного завода, то у него масса достоинств. Так, у ММПЗ пока просматривается мало конкурентов. Однотипное предприятие в словацкой Кошице находится за 1100 километров, ожидается, что его продукция на 25-30% окажется дороже. До завода в российском Магнитогорске 2400 км, тут прокат толщиной 0,2-0,22 мм. Казахский Темиртау ещё дальше, он за 3700 км и выпускает более толстый лист.



Получается, что завод в Миорах очень удобно расположен, своей продукцией он будет полностью обеспечивать Беларусь при её годовой потребности в белой жести в 30 тысяч тон, Центральную Россию и Калининградскую область, соседние Украину и страны Прибалтики.

Среди преимуществ проекта ММПЗ можно назвать минимальное воздействие на окружающую среду. Поступающая из водозабора вода будет очищаться и использоваться повторно. В производство пойдут даже ливневые стоки.



Наконец, здесь будет работать около 500 человек, несколько сотен приезжих специалистов и их семьи пополнят население райцентра, и немало жителей города и района получат новые рабочие места. Кстати, примерно 50 миорчан уже трудятся на строительстве. Налоги предприятия существенно расширят возможности бюджета района, изменится вся инфраструктура райцентра. После пуска завода Миоры станут более привлекательными для государственных и частных инвестиций на социальную сферу и развитие предпринимательства.



Возведение металлопрокатного завода в Миорах находится под пристальным вниманием правительства республики. Как Вы оцениваете ход работ на подведомственном объекте?

— Работы идут полным ходом, заканчивается монтаж металлоконструкций на главном корпусе металлопрокатного цеха. Одновременно занимаемся кровлей и стенами. Это позволило начать монтаж оборудования, поставки его активизировались.



Строители заняты практически на всех объектах будущего предприятия — административном корпусе, гаражах, компрессорной, маслоскладе, приступили к очистным сооружениям. Параллельно возводим фундаменты и осуществляем монтаж технологического оборудования. Для сокращения сроков строительства и своевременного ввода в эксплуатацию завода мы стараемся по максимуму совмещать выполнение работ, которые ведуться круглосуточно. Это позволит нам обеспечить готовность объекта в те сжатые сроки, которые мы совместно с ММПЗ-групп амбициозно ставим перед собой.



«МетПромСтрой» уже третий год действует в Миорском районе. Какое его участие в нашей общественной жизни?

— Мы считаем своей обязанностью вносить вклад в социальное благополучие местного сообщества, где представлен наш бизнес, укреплять связи з властью, в данном случае — с Миорским районным исполнительным комитетом, общественными организациями, трудовыми коллективами. Если конкретно, то наша организация оказывала благотворительную помощь детям, готовила для них новогодние подарки. Мы сотрудничаем с районным центром социального обслуживания населения. Поддерживаем контакты с некоторыми предприятиями и организациями. Надеюсь, что эти связи не только сохранятся, но укрепятся и помножатся, когда предприятие «станет на свои ноги», то есть, после пуска.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Беседовал Леонид МАТЕЛЕНОК.