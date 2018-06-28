​Прогноз погоды на 30 июня

На юге Европы хозяйничает активный циклон. Сильные дожди стали причиной наводнения в Греции, Румынии и Молдове. У нас пока тепло и практически без осадков. Небольшие кратковременные дожди прошли лишь в отдельных районах Гомельской и Брестской областей

В выходные нас ожидает похолодание. Южный циклон принесёт дождливую с порывистым ветром погоду. Вслед за ним в нашу страну устремятся холодные воздушные массы из Скандинавии. На востоке скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

В субботу ожидаются осадки. Днём в Гомельской и Могилёвской областях возможны сильные дожди. Ветер северный: ночью порывистый, утром и днём сильный порывистый до 20 метров в секунду. В ночные часы температура +9 – +15°C, по юго-востоку до+18°C, в разгар дня воздух прогреется до +21°C. Максимальная температура в столице – +17 – +19°C. Атмосферное давление будет слабо расти.

Первый день июля также будет дождливым и прохладным. Местами ожидаются сильные осадки. Ночью + 7°C – +13°C, днём будет не намного теплее, около +16°C. В начале следующей недели погода, увы,также не порадует. Будет сыро,довольно свежо.

И по традиции немного метеорекордов. Самым жарким этот день был в 1963 году в Лельчицах, столбики термометров замерли на отметке +35°C. Холоднее всего было в ночь на 29 июня 1977 года. В Брестской области синоптики зафиксировали всего лишь +3°C. Сильные дожди шли в этот день в 2009 году в Барановичах. Выпало почти 60 мм осадков или 60 литров воды на квадратный метр.

В народном календаре 29 июня – Тихон-тихоня. Говорили: «На Тихона даже солнце идёт тихо». Кстати, это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчётам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите – по сравнению с 1 января. Считалось, что с 29 июня начинают умолкать певчие птицы, кроме соловья и кукушки. При этом, если воробьи подвижны и драчливы, значит, будет хорошая погода.