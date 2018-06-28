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В парке Челюскинцев вышел из строя аттракцион «Колобок»: одно из движущихся колес соскочило с рельсов
Новости Беларуси. В результате одна из кабинок, где в это время находились двое подростков, начала задевать асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Неисправность заметили и аттракцион остановили в течении минуты. Сработала система безопасности. Никто не пострадал.
Сейчас ведется расследование происшествия. Предварительная версия – скрытый дефект крепления кабинки. Специалисты проводят проверки и остальных аттракционов парка. К слову, произвели «Колобок» в Беларуси восемь лет назад. Его срок службы истекает через два года.
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В парке Челюскинцев вышел из строя аттракцион «Колобок»: одно из движущихся колес соскочило с рельсов
Новости Беларуси. В результате одна из кабинок, где в это время находились двое подростков, начала задевать асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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