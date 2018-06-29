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Амнезия: украли велосипед, но забыли, где его оставили
Иллюстративное фото
Среди них подросток из Наровли и работник местной фермы украли по велосипеду для себя. А вот двое жителей Мозыря и Ельского района украли один велосипед на двоих. Правда, во время кражи оба были пьяны. Поэтому даже протрезвев, мужчины не смогли вспомнить, где оставили велосипед. Найти его так и не удалось.
По словам первого заместителя начальника ОВД Наровлянского райисполкома Вячеслава Дегтяр.
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Наровлянские милиционеры с начала 2018 года зафиксировали шесть краж велосипедов.
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