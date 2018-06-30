Как будет работать телеканал ОНТ в День Независимости?

Телеканал ОНТ активно готовится к 3-му июля. Анна Волковец попыталась найти самое любопытное, что ждёт нашего зрителя только раз. Только в этот день.

День Независимости Республики Беларусь. И даже самые маленькие жители нашей страны чувствуют: этот праздник каждый год – особенный. По-особенному хотим показывать и рассказывать о 3-м июля и мы. Корреспонденты и ведущие ОНТ задолго до праздника ищут новые формы, необычные ракурсы и интересных собеседников. В этот раз вместе с освещением главных событий дня мы готовимся показать другие стороны праздника.

Последние несколько дней корреспондент новостей Андрей Александров проводит на аэродроме. Отсюда мы готовим прямые включения перед началом парада. Съёмочная группа практически будет отправлять самолёты в небо.

На аэродроме в Мачулищах проходят последние приготовления. Совсем скоро в воздух поднимут 40 самолётов и вертолётов. Первыми полетят МИ-8. Именно они понесут знамёна.

Из техники, которая поедет по земле, первой зрители по традиции увидят машину командующего парадом. Об уникальном автомобиле готовится рассказать ведущий программы «Контуры» Юрий Гроеров. К эфиру готовим тест-драйв, который впечатляет с момента поворота ключа зажигания.

А ещё из эфира ОНТ вы сможете узнать уникальные факты. Только в этот день выпуски новостей будут заканчиваться эксклюзивным прогнозом погоды. Самый известный синоптик страны Дмитрий Рябов словно запустит машину времени и расскажет, какая погода была во время освобождения каждого областного центра страны.

Неспросить про прогноз на сам праздник мы тоже не могли. Здесь в сценарий вмешается мощный циклон. Так что в обязательные атрибуты добавляем зонт. А наши корреспонденты даже в эти минуты продолжают делать всё, чтобы насыщенность эфира не зависела от метеопрогноза.

За эфиром ОНТ 3 июля можно будет следить с семи утра. Практически каждые три часа мы будем рассказывать и показывать, что происходит по всей стране, но больше всего съёмочных групп, конечно, готовятся работать в сердце Беларуси.

На то, чтобы определиться с точкой съёмки в будние дни, у корреспондентов есть всего несколько минут. К 3-му июля мы всегда готовимся заранее и, чтобы найти место, откуда получится передать весь масштаб праздника, часто смотрим вверх. В этом году одна из наших информационных студий будет расположена на крыше офисного здания. С одним из лучших видов на проспект Победителей мы будем следить за 3-м июля от парада до салюта.

Самый важный государственный праздник, день, который объединяет белорусов и даёт возможность каждому прочувствовать то, что отличает нас от других национальностей. То, что мы любим, ценим и чем очень гордимся. То, что снова отпразднуем уже совсем скоро. Вместе.