Огромные очереди на границе с Польшей

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По старой традиции на большие выходные белорусы решили посетить соседнюю Польшу. Очередь образовалась не только из-за увеличения пассажиропотока, но и из-за того, что польская сторона усилила пограничный и таможенный контроль в отношении тех, кто едет из Беларуси.Очереди были и ночью. Как сообщает Пограничный комитет, в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» стояли 100 автомобилей. Днем 2 июля очередь уменьшилась, но под вечер в Бресте в очереди стояли 150 машин.– объясняютситуацию в Пограничном комитете.Перед поездкой, чтобы не застрять на неопределенное время в очередях, лучше проверить количество автомобилей наПограничного комитета.