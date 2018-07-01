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Президент Беларуси: «Наша независимость – прежде всего в сознании каждого из нас»
Новости Беларуси. К урокам прошлого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. При этом очень важно не исказить и сохранить для потомков каждый факт и каждую деталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Президент, выступая перед участниками торжественного собрания по случаю Дня Независимости. Дворец Республики 2 июля собрал самых заслуженных людей нашей страны, всего более 2500 человек. Главные гости – это, конечно, ветераны войны и труда, Вооруженных Сил. Для зрителей подготовили яркое, современное действо с использованием новейших технических средств.
Корреспондент Евгений Горин продолжит.
Евгений Горин, СТВ:
Но это праздник каждого в Беларуси: без него свободной страны быть просто не может. На особом счету люди, чей подвиг спас ее от исчезновения в XX веке. Тамаре Алексеевне 94. В 1941 она окончила среднюю школу, и уже через год подрывала в тылу врага эшелоны.
Тамара Завгородняя, ветеран Великой Отечественной войны:
Или вот Дмитрий Иванович – ему 97! Старается больше общаться с молодежью, вот и сейчас не упускает момента. Связь поколений не должна прерываться.
Дмитрий Червяков, ветеран Великой Отечественной войны:
Игорь Ососков, командир минского гарнизона казачьей гвардии:
Перед началом праздничного концерта Президент произнес речь, которая мало кого оставила равнодушным. Чуть больше четверти века Беларусь живет в независимом государстве. Это праздник еще и потому, что за это такое непродолжительное время страна создала новейшую историю достижений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Республика Беларусь за четверть века коренным образом изменила свое положение в мире. Сегодня наш голос уверенно звучит на международных площадках, наша страна стала «проводником» безопасности и стабильности в центре Европы. Мы не развязали ни одного вооруженного инцидента, не спровоцировали какого-либо международного противостояния. И в этом наша политика останется неизменной.
Беларусь – государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели. Обеспечив продовольственную безопасность, мы стали в один ряд с мировыми экспортерами сельхозпродукции. Сохранили флагманы белорусской промышленности и создали новые. И сегодня нашу технику можно увидеть в любой точке земного шара. Строим атомную электростанцию, обеспечивая энергетическую безопасность страны. Вплотную приблизились к цифровой трансформации экономики, понимая, что в современном мире иначе невозможно.
Не стоять на месте, работать на благо общества. Наступило время, когда Беларусь тесно сотрудничает и с западным, и с восточным миром. Очевиден прогресс в отношениях с США и Европейским союзом. Есть трудности, но они преодолимы.
Александр Лукашенко:
Мир без границ, но и порой без моральных принципов во многом формируют сегодня популярные источники новостей – интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными.
На примерах отельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри.
Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности.
Дорогие друзья, за свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем. Наша страна не будет выбирать между Западом и Востоком. Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь! С праздником, дорогие друзья!
Большая театрализованная концертная программа во Дворце Республики языком искусства песни рассказала о всех вехах становления белорусской государственности. Так был дан старт официальным празднованиям Дня Независимости.
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Новости Беларуси. К урокам прошлого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. При этом очень важно не исказить и сохранить для потомков каждый факт и каждую...
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