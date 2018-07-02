Соболенко проиграла на старте Уимблдона, матч с участием Лапко отложен

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла в первом раунде одиночного разряда Уимблдона.



Фото с сайта tennis.by

В 1/64 финала Арина Соболенко (№ 32 рейтинга WTA) в трех сетах проиграла представительнице Румынии Михаэле Бузарнеску (№ 28) — 7:6 (7:3), 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Соболенко — Бузарнеску — 7:6 (7:3), 1:6, 4:6 Эйсы 1−2. Двойные ошибки 3−1. Попадание первой подачи 73% (58 из 80) — 75% (77 из 103). Выигрыш первой подачи 72% (42 из 58) — 68% (52 из 77). Выигрыш второй подачи 36% (8 из 22) — 58% (15 из 26). Очки, выигранные у сетки 58% (11 из 19) — 78% (14 из 18). Реализация брейк-пойнтов 14% (1 из 7) — 50% (4 из 8). Очки, выигранные на приеме 35% (36 из 103) — 38% (30 из 80). Все выигранные очки 86−97.

Вырвав на тай-брейке первый сет, во втором белоруска безоговорочно проиграла. Крайне неудачно поначалу складывался для Арины и третий сет, в котором она «горела» 1:5. Однако после этого Соболенко сумела вернуться в игру и, взяв три гейма кряду, сократила отставание до минимума (4:5). Но затем соперница все же смогла сделать решающий шаг, отделявший ее от общей победы.

Еще одна белоруска Вера Лапко (№ 82) в стартовом поединке сражается против Кристины Макхейл (№ 90) из США. В третьем сете поединок был приостановлен при счете 3:2 в пользу Лапко из-за позднего времени. Первую партию белоруска проиграла — 5:7, вторую с таким же счетом выиграла (7:5), хотя у соперницы были 2 матчбола.

Встреча будет доиграна 3 июля.

Ранее первый раунд одиночного разряда успешно преодолела белоруска Виктория Азаренко (№ 87), обыгравшая россиянку Екатерину Александрову (№ 110).