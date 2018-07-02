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Соболенко проиграла на старте Уимблдона, матч с участием Лапко отложен
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла в первом раунде одиночного разряда Уимблдона.
В 1/64 финала Арина Соболенко (№ 32 рейтинга WTA) в трех сетах проиграла представительнице Румынии Михаэле Бузарнеску (№ 28) — 7:6 (7:3), 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
Вырвав на тай-брейке первый сет, во втором белоруска безоговорочно проиграла. Крайне неудачно поначалу складывался для Арины и третий сет, в котором она «горела» 1:5. Однако после этого Соболенко сумела вернуться в игру и, взяв три гейма кряду, сократила отставание до минимума (4:5). Но затем соперница все же смогла сделать решающий шаг, отделявший ее от общей победы.
Еще одна белоруска Вера Лапко (№ 82) в стартовом поединке сражается против Кристины Макхейл (№ 90) из США. В третьем сете поединок был приостановлен при счете 3:2 в пользу Лапко из-за позднего времени. Первую партию белоруска проиграла — 5:7, вторую с таким же счетом выиграла (7:5), хотя у соперницы были 2 матчбола.
Встреча будет доиграна 3 июля.
Ранее первый раунд одиночного разряда
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла в первом раунде одиночного разряда Уимблдона.
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