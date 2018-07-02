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Дорогами войны

03.07.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Жизнь Марии Березиной, как и всех тех, на чью долю выпали испытания войной, была полна горечи утрат, неимоверного мужества, героизма и патриотизма. В военное лихолетье молодой девушке пришлось встать в ряды защитников Родины и, не жалея себя, шаг за шагом приближать долгожданную победу. Этой отважной женщины уже нет с нами рядом, но память о ней, о ее подвиге бережно хранят ее родные и делятся с читателями районки.

Дорогами войны

Родилась Мария Андреевна Березина (в девичестве Воронович) в 1922 году в г.п. Лельчицы, что на Гомельщине, в многодетной семье. Все дети росли умными и смышлеными, тянулись к знаниям. Юная Маня, так называли Марию Андреевну родные, в школе училась с большой охотой, была не лишена способностей, поэтому после 9 классов, которые она окончила с отличием, ее пригласили на работу в районный отдел образования.
В 1937 году семью Марии Березиной постигла страшная трагедия: по ложному доносу был арестован отец, который в то время работал председателем колхоза. Без долгих разбирательств его расстреляли. Матери одной пришлось поднимать пятерых детей, работая в колхозе от зари до зари. А в 50-х годах он был посмертно реабилитирован.
Когда началась Великая Отечественная война, Мария Андреевна отправилась в эвакуацию в Тамбовскую область, откуда через некоторое время была мобилизована в армию. С мая по ноябрь 1942 года девушка проходила обучение в Вольской авиационной школе авиамехаников №14. Постоянные марш-броски с неподъемными мешками на плечах, изучение механизмов и устройство самолетов – военная наука была тяжелой и изнурительной. В звании младшего сержанта технической службы она была назначена младшим авиационным специалистом в 4-ю запасную авиабригаду 233-го авиационного истребительного полка (2-й Белорусский фронт). В тяжелейших военных условиях во фронтовой зоне молодая женщина готовила к полетам бомбардировщики «ЯК-3» и «ЯК-4», ремонтировала их, заправляла топливом и оснащала бомбами. Сотни километров пройденных дорог, участие в боях по освобождению Гомельщины, бессонные ночи, голод и холод, нечеловеческие условия жизни и работы, постоянные бомбежки и обстрелы оставили у нее неизгладимые и горькие воспоминания о войне. Здесь же, на фронте, Мария Андреевна познакомилась со своим будущим мужем, который служил в том же полку.
Демобилизовавшись из армии в звании старшего сержанта в 1944 году, она вернулась на малую родину. А Виктор Григорьевич встретился с супругой только в 1946 году. Молодая семья жила в Красноярске, на родине мужа, потом в Москве, но ее всегда тянуло в Лельчицы, куда они и переехали. У четы Березиных родились две дочери, подарившие им трех внуков и трех правнуков. Мария Андреевна всю жизнь трудилась бухгалтером, неоднократно избиралась заседателем народного суда, имела многочисленные грамоты и поощрения. После смерти супруга в 1961 году замуж больше не вышла, посвятила себя воспитанию детей и любимой работе. Последние годы жизни прожила на Будакошелевщине, вместе с дочерьми. Награждена медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».
Ольга МАРЦЕЛЕВА.
Фото из архива
редакции.

 
 
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Жизнь Марии Березиной, как и всех тех, на чью долю выпали испытания войной, была полна горечи утрат, неимоверного мужества, героизма и патриотизма. В...
 
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