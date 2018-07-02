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Европейский взгляд на День Независимости Беларуси

03.07.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
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Белорусский вклад в дело мира невосполнимой ценой в миллионы жизней и приверженность этой политике спустядесятилетия. В Европе признают – Беларусь за годы своей независимости стала заметным игроком на мировой политической арене: верность слову, надёжность, стабильность, предсказуемость. «Минский процесс», «минские договорённости», «минский мир» – термины, которые уже вошли в учебники и современную дипломатическую историю.

Визиты видных европейских политиков в Минск, работа наших дипломатов на европейском направлении – и вот говорящий сам за себя знаковый (в том числе и политический) символ – совместное участие Президентов Беларуси, Австрии и Германии в открытии Мемориала в Тростенце. На дипломатическом языке это – гораздо больше, чем протокол.

Франк Швальба-Хот, политический аналитик (Брюссель, Бельгия): «Я вижу отсюда, что Беларусь часто незаслуженно критикуют, но это проходит. А вам нужно не стесняться, избавляться от комплексов и занимать более активную позицию».

Конечно, политики смотрят вдаль, расчищая место бизнесу. Но не менее важно в политической жизни хоть иногда оборачиваться, вспоминая уроки истории. Особенно тем государствам, у которых есть общие трагические страницы. В Германии это помнят хорошо.

Тезисы, которые 3 июля звучали в самом сердце белорусской столицы из уст нашего Президента, конечно, уже долетели до европейских политиков. И пусть посыл из Минска в одночасье не остановит мировые конфликты и не решит глобальные проблемы современнсти, но его последовательность и мудрость своё дело делают. Дают повод задуматься. Визит высоких гостей из Европы на минувшей неделе подчёркивает успехи белорусской дипломатии, когда уже они говорят – «мы должны помнить ради нашего общего европейского будущего».

 
Теги: Минск
 
 
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​Белорусский вклад в дело мира невосполнимой ценой в миллионы жизней и приверженность этой политике спустядесятилетия. В Европе признают – Беларусь за годы...
 
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