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Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»

03.07.2018 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Праздники объединяют нас – вот это чрезвычайно важно. Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще. Пусть у нас будет больше праздников, чтобы мы были почаще вместе. Не только будем трудиться каждый на своем месте, но вот так выходить и свидетельствовать о нашем единстве.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной...
 
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