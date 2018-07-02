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Митрополит Павел: «Мы все вместе, мы все едины, и хочется пожелать, чтобы так было чаще»
Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ
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Новости Беларуси. Силу объединения нации благословляют своим присутствием – именно так будет звучать по-церковному – и духовенство разноконфессиональной...
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