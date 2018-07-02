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«Кто смелый будет, тот жив останется». Война глазами живых: история ветерана войны из Беларуси
Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем – ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герой нашего сюжета прошел всю войну, а самым главным испытанием 40-х для тогда еще 18-летнего юноши стала оборона Москвы.
На этой фотографии юноша, который мечтает стать летчиком.
Михаил Сергеевич Самонов, несмотря на почтенный возраст, и сейчас готов посидеть за штурвалом. Его амбициям можно только позавидовать: они такие же, как в начале 40-х.
Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:
Фронтовые будни для Михаила Сергеевича начались сразу после окончания школы. Как обращаться с пулеметом, автоматом и даже пушкой – воинскую науку вместе с такими же новобранцами изучал по ускоренной программе. Но многим эти навыки пригодились лишь однажды. В памяти ветерана это словно кадр, который хочется стереть.
Михаил Самонов:
Ветеран рассказывает: в боях под Москвой едва ли спасся. В военном госпитале врачи поставили диагноз «обморожение ног». Слово «ампутация» звучало как приговор. Но от операции решил отказаться.
Михаил Самонов:
Географию следующих сражений можно отследить по орденам и почетным знакам на кителе. Но медаль «За оборону Москвы» считает самой дорогой. Задача, которую тогда поставили командиры, говорит, и помогла пройти всю войну.
Михаил Самонов:
С Днем Независимости ветерана поздравляют на самом высоком уровне в Беларуси и даже за рубежом. По рассказам Михаила Сергеевича, сын планирует издать книгу, в которой опишет то, о чем отец спустя многие десятилетия без слез говорить не может.
Александр Лучонок, СТВ:
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем – ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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