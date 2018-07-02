|
Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище
2005 год. После четвертьвекового забвения гигантское полотно «Освобождение Минска» Валентина Волкова, наконец, снимают с барабана.
К великому удивлению, картина не просто в хорошем – в идеальном состоянии. И здесь впору вспомнить, где и у кого Волков учился живописи.
Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Всему этому учили в Петербурге. Он, конечно, этому учил своих студентов. Наша задача, как музея – хранить вечно. Реставрационные технологии же тоже не стоят на месте. Способность законсервировать произведение – она тоже меняется. То есть, может быть, что-то было неизвестно 50 лет назад, а через 50 лет мы будем знать, как это делать навсегда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2005 год. После четвертьвекового забвения гигантское полотно «Освобождение Минска» Валентина Волкова, наконец, снимают с барабана. Главное опасение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)