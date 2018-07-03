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Журавель покинул карагандинский "Шахтер"
Казахстанский «Шахтер» из Караганды и 47-летний белорусский специалист Владимир Журавель расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный
Исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» назначен ассистент главного тренера — Андрей Финонченко.
«Мы благодарим Владимира Ивановича за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении казахстанского клуба.
Некогда грозный клуб и обидчик БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов нынче в турнирной таблице чемпионата Казахстана занимает 9-е место из 12 команд элитного дивизиона. В активе карагандинского клуба 16 очков.
Под руководством белорусского специалиста команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и 8 матчей проиграла. При этом недавно у команды была серия из 6 поражений подряд c общим счетом 0:9.
Владимир Журавель
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Казахстанский "Шахтер" из Караганды и 47-летний белорусский специалист Владимир Журавель расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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