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Журавель покинул карагандинский "Шахтер"

03.07.2018 22:55 — Разное | Tut.by  
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Казахстанский «Шахтер» из Караганды и 47-летний белорусский специалист Владимир Журавель расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.


Фото: shakhter.kz

Исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» назначен ассистент главного тренера — Андрей Финонченко.

«Мы благодарим Владимира Ивановича за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении казахстанского клуба.

Некогда грозный клуб и обидчик БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов нынче в турнирной таблице чемпионата Казахстана занимает 9-е место из 12 команд элитного дивизиона. В активе карагандинского клуба 16 очков.

Под руководством белорусского специалиста команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и 8 матчей проиграла. При этом недавно у команды была серия из 6 поражений подряд c общим счетом 0:9.

Владимир Журавель возглавил карагандинский «Шахтер» в январе 2018 года. В декабре 2017-го Владимир Журавель покинул брестское «Динамо», приведя команду к лучшему для нее результату за 25 лет.

 
 
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Казахстанский "Шахтер" из Караганды и 47-летний белорусский специалист Владимир Журавель расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
 
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