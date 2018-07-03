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Гендиректор Минского ГПЛХО: Масштабы проблемы с жуком-короедом огромные

04.07.2018 07:30 — Разное | Партизан  
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Почему вырубают здоровые с виду деревья и как сражаются за сохранение лесов региона, рассказал корреспонденту МЛЫН.BY генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

— Вырубать с виду здоровые деревья нам приходится из-за массового распространения стволовых вредителей — вершинного и шестизубчатого короедов, которые атаковали сосновые насаждения во многих лесхозах области, — рассказал генеральный директор Минского ГПЛХО Сергей Матюшевский. — Этот вид вредителей всегда обитал в природе, но небольшими популяциями. А за последние годы его численность возросла до критической величины. Возможно, этому поспособствовал ряд погодно-климатических факторов, а также неблагоприятные природные явления — буреломы, снеголомы… И если раньше жуки-короеды заселяли только поврежденные деревья, то сейчас они атакуют жизнеспособные насаждения. Только представьте: на одно здоровое дерево одновременно пытаются заселиться более тысячи насекомых. Выдержать их нашествие при нынешних погодных условиях сосна не способна. Короед приносит с собой патоген — грибы, которые закупоривают смоляные ходы, останавливают в вершинной части сокодвижение.

Пока что единственное эффективное средство борьбы с короедом как в нашей стране, так и за рубежом — вырубка повреж­денных участков леса и сжигание порубочных остатков.

— Обнаружить заселенные короедом деревья очень непросто, — отмечает генеральный директор Минского ГПЛХО. — Но мы используем все методы, в том числе авиацию МЧС. Также мониторим ситуацию с помощью квадрокоптеров, которые есть во многих лесхозах. Отдельные лесохозяйственные учреждения оплачивают услуги автожиров. Кроме того, лесхозы активно используют феромонные ловушки, то есть каждые 10 дней подсчитывают количество жуков, которые слетелись на феромон. По предварительным учетам, численность короедов действительно угрожающая, а жаркая и сухая погода только способствует увеличению площадей, поврежденных этим видом вредителей. Масштабы проблемы огромные. Самец жука вершинного короеда оплодотворяет от 6 до 12 самок, каждая из которых потом откладывает до 20 яиц, а в течение сезона этот вид вредителей может образовывать три поколения. Мы пока боремся с первым, которое вывелось весной.


Почему еще важно вовремя обнаружить жука-короеда? Проникая в ствол дерева, он повреждает его слои, что в конечном итоге влияет на качество древесины. Нормальную доску или мебельную заготовку из нее уже не сделаешь. Ее смогут использовать только в качестве технологического сырья для изготовления щепы, древесной плиты, целлюлозы. В связи с этим очень важно не упустить сроки заготовки, вывозки и переработки древесины.

Еще одним опасным вредителем является короед-типограф. Он атакует еловые насаждения. Но площади поврежденных деревьев здесь значительно меньшие, чем по сосня . Тем не менее в этом году на учет поставлено 3800 га леса.

Волнует граждан и такой вопрос: почему не вырубают усохшие деревья? Ответ прост: насаждения, которые уже отработаны вредителем, не представляют опасности. Жука в них больше нет, следовательно, развития популяции не происходит. По словам Сергея Матюшевского, будет лучше, если эти деревья постоят до осени на корню и будут срублены к отопительному сезону. Сейчас главная задача — убрать деревья, заселенные вредителем, пустить их в переработку и утилизировать порубочные остатки.

За прошлый год сплошными санитарными рубками вырублено порядка 4,5 тыс. га соснового леса, а общие повреждения зафиксированы на площади около 20 тысяч га.

В наибольших объемах повреждены сосняки южной части Минщины: в Старобинском, Любанском, Стародорожском, Слуцком и Клецком лесхозах. Стали появляться признаки повреждения и в центральной части области — Столбцовском, Березинском, Крупском и других лесхозах.

 
 
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Почему вырубают здоровые с виду деревья и как сражаются за сохранение лесов региона, рассказал корреспонденту МЛЫН.BY генеральный директор Минского...
 
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