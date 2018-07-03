ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голая бразильянка, двойник Ким Чен Ына, швейцарец-"корова" и другие странные болельщики на ЧМ

04.07.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

Яркий костюм — хороший способ выделиться в толпе поклонников футбола, которые собрались в России по случаю проведения чемпионата мира. Здесь можно встретить камерунца, раскрасившего тело в цвета российского триколора, бразильянку с петухом, японцев в ведомых только им образах, колумбийских «слона» и «тигра», мексиканцев в перьях, двойника Ким Чен Ына, египтянку с ушами Микки Мауса, папу римского и Че Гевару.


Поклонник сборной Японии делает селфи со своими новыми друзьями на Красной площади в Москве. Фото: Reuters

Бразильянка скрыла наготу за рисунком на теле. Фото: Reuters

Зомо, болельщик из Камеруна, в цветах российского триколора проходит через турникет на станции метро «Охотный ряд» в Москве. Фото: Reuters

Болельщик сборной Колумбии на матче любимой команды с Японией. Фото: Reuters

А это уже фанат сборной Японии. Трудно понять, радуется он или негодует. Фото: Reuters

Уругвайский поклонник футбола на матче Уругвай — Россия. Фото: Reuters

Мексиканские болельщики радуются победе своей сборной над Германией — 1:0. Фото: Reuters

Двойник лидера КНДР Ким Чен Ына на матче Уругвай — Россия. Фото: Reuters

Матч Аргентина — Хорватия. Аргентинцы воссоздали образы папы римского Франциска и Че Гевары. Фото: Reuters

Поклонница сборной Египта с ушами Микки Мауса кормит ребенка на трибунах во время матча Саудовская Аравия — Египет. Фото: Reuters

Болельщик сборной Швейцарии в костюме коровы готовится к тому, чтобы поддержать своих любимцев на встрече с Коста-Рикой. Фото: Reuters

Еще один яркий персонаж на матче Англия — Панама, который проходил в Санкт-Петербурге. Фото: Reuters

Бразильянка с петухом в руках радуется голу во время матча Сербия — Бразилия (0:2). Фото: Reuters

Огорченный поражением Сенегала от Колумбии (0:1) фанат. Фото: Reuters

Болельщик в костюме тигра на матче Колумбия — Япония. Фото: Reuters

Партнер проекта:


Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ЧМ по футболу можно встретить камерунца, раскрасившего тело в цвета российского триколора, бразильянку с петухом, японцев в ведомых только им образах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: в начале первых июльских торгов белорусский рубль девальвируется к доллару и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика