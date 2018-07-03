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Яркий костюм — хороший способ выделиться в толпе поклонников футбола, которые собрались в России по случаю проведения чемпионата мира. Здесь можно встретить камерунца, раскрасившего тело в цвета российского триколора, бразильянку с петухом, японцев в ведомых только им образах, колумбийских «слона» и «тигра», мексиканцев в перьях, двойника Ким Чен Ына, египтянку с ушами Микки Мауса, папу римского и Че Гевару.



Поклонник сборной Японии делает селфи со своими новыми друзьями на Красной площади в Москве. Фото: Reuters



Бразильянка скрыла наготу за рисунком на теле. Фото: Reuters



Зомо, болельщик из Камеруна, в цветах российского триколора проходит через турникет на станции метро «Охотный ряд» в Москве. Фото: Reuters



Болельщик сборной Колумбии на матче любимой команды с Японией. Фото: Reuters



А это уже фанат сборной Японии. Трудно понять, радуется он или негодует. Фото: Reuters



Уругвайский поклонник футбола на матче Уругвай — Россия. Фото: Reuters



Мексиканские болельщики радуются победе своей сборной над Германией — 1:0. Фото: Reuters



Двойник лидера КНДР Ким Чен Ына на матче Уругвай — Россия. Фото: Reuters



Матч Аргентина — Хорватия. Аргентинцы воссоздали образы папы римского Франциска и Че Гевары. Фото: Reuters



Поклонница сборной Египта с ушами Микки Мауса кормит ребенка на трибунах во время матча Саудовская Аравия — Египет. Фото: Reuters



Болельщик сборной Швейцарии в костюме коровы готовится к тому, чтобы поддержать своих любимцев на встрече с Коста-Рикой. Фото: Reuters



Еще один яркий персонаж на матче Англия — Панама, который проходил в Санкт-Петербурге. Фото: Reuters



Бразильянка с петухом в руках радуется голу во время матча Сербия — Бразилия (0:2). Фото: Reuters



Огорченный поражением Сенегала от Колумбии (0:1) фанат. Фото: Reuters



Болельщик в костюме тигра на матче Колумбия — Япония. Фото: Reuters

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