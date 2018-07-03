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Шла в лес за ягодами. В Браславском районе пенсионерка упала в 5-метровый колодец

04.07.2018 10:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спасатели вытащили из пятиметрового колодца в Браславском районе женщину.

По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего июля.

В колодце, глубина которого составила пять метров и который был затоплен водой на 70 сантиметров, находилась пенсионерка.

Женщину спасли при помощи пожарной лестницы и спасательной веревки.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с диагнозом «общее переохлаждение».

По словам женщины, она попала в колодец, находящийся на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами.

Весной в Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец (читать далее).  

 
 
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Новости Беларуси. Спасатели вытащили из пятиметрового колодца в Браславском районе женщину. По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего июля. В...
 
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