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Шла в лес за ягодами. В Браславском районе пенсионерка упала в 5-метровый колодец
Новости Беларуси. Спасатели вытащили из пятиметрового колодца в Браславском районе женщину.
По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего июля.
В колодце, глубина которого составила пять метров и который был затоплен водой на 70 сантиметров, находилась пенсионерка.
Женщину спасли при помощи пожарной лестницы и спасательной веревки.
Пострадавшая была доставлена в медучреждение с диагнозом «общее переохлаждение».
По словам женщины, она попала в колодец, находящийся на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами.
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Новости Беларуси. Спасатели вытащили из пятиметрового колодца в Браславском районе женщину. По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего июля. В...
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