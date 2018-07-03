В Бресте почтили память погибших гонщиков

ABW.BY Чемпионат Беларуси по картингу в прошедшие выходные приехал в Брест , но все мысли его участников были связаны с погибшими парнями, пишет





Каждому гонщику выдали по траурной ленте с надписью "13.05.2018" (дата трагедии), соревнования начались с минуты молчания, на шатре Forse Team было закреплено огромное фото с Юрием и Артемием. Этот же снимок находился в зоне подиума перед трассой.





Единственным выжившим в майском ДТП оказался Николай Семенчук, сын Юрия. Едва только молодой пилот оправился от травм и шока, решил: надо ехать на чемпионат в память об отце и друге. Эмоциональный камбэк в гонки более чем удался - в субботу Коля доминировал в классе Rotax Max. В воскресенье пришлось чуть сложнее - на влажной трассе Николай Тиминский следовал по пятам, несколько раз выходил вперед, но Николаю Семенчуку удалось добиться второй важной победы за два дня.





Неудачным вышел брестский отрезок чемпионата для лидеров класса Rotax Max. В субботу Климентий Соколов попал в замес на старте и погнул раму. В воскресенье Максим Кордонец вынужден был закончить заезд досрочно из-за проблем с мотором.





С лидерами чемпионата в Бресте вообще творилось что-то непонятное. Например, в субботу результат действующего чемпиона Ф500 Константина Костенко аннулировали - машина не соответствовала требованиям регламента. В воскресенье Костя никак не мог совладать с мокрой трассой - его карт скользил, разворачивался. Только благодаря чуду Костенко смог попасть на третье место.





Звать это чудо - карт Бориса Иванова. Местный гонщик в воскресном финале лидировал от старта до последнего круга. Когда до финиша оставалось меньше полутора минут, переднее левое колесо на его карте оторвалось. На трех колесах далеко не уедешь - в закрытый парк Борис возвращался мрачнее туч, что кружили вокруг местного картодрома.





Но без победы Брест не остался - виктория уплыла в руки Андрея Шуляка, еще одного пилота местной команды ГФСК "Альянс".









Днем ранее по сухой трассе доминировал Ян Цвитинский. В воскресных заездах с трассой совладать не получилось - обидный финиш на последнем месте.





Еще одна победа свалилась в руки брестчан в классе Rotax Max Mini. Полина Мишкевич в предфинале была только пятой, зато в финале показала безошибочный пилотаж на домашней трассе. Пока фавориты проваливались, местная гонщица прорывалась вперед. Дошла до первой позиции - и не отдала ее Григорию Захарову с Максимом Щурко.





Парни остались на втором и третьем местах. Полину на финише тут же бросилась обнимать Александра Гущик, с которой она много лет в одной команде.





В Rotax Max Micro самым стабильным пилотом выходных стал Иван Дымовский. Пока соперники нарушали правила или мучились из-за проблем с техникой, 27-й номер дважды стал вторым. В субботу он финишировал вслед за Матвеем Пикуло, в воскресенье оказался за спиной Владислава Синебока.





Артем Максимчук с брестской трассой смог подружиться только к финальному заезду воскресенья. До этого юному пилоту пришлось выдержать несколько аварий, столкновение с Виталием Карнеем и шумный нагоняй от папы. Зато каков результат - с 15-й позиции на старте поднялся на шестую к финишу гонки!





Шикарный заезд устроили гонщики юниорского Rotax. Ярослав Семашко и Павел Накс в предфинале воскресенья каждый круг менялись позициями в борьбе за первое место. Дуэль выиграл Паша. Однако в финале сюрпризно выскочил вперед Алексей Савин - и был таков.





Максимально сумбурная гонка получилась в KZ2. Лидер в финале менялся трижды, причем каждый раз пилоты выходили вперед из-за чужих ошибок! Всему виной дождь, который к последнему заезду воскресенья практически затопил трассу. Гонщики мазали с траекториями, разворачивались, "всплывали" на ровном месте. Тактика "лучше медленнее, но надежнее" помогла Александру Гедревичу доехать на первой позиции. И это после разворота на втором круге!





"Гонщиком дня" в KZ2 стал Никита Скорынин. 7-й номер тоже успел отметиться в числе лидеров, но потерял победу, развернувшись на стартово-финишной прямой. Однако Никита не сдался - он растолкал карт, вернулся на трассу и поехал как последний раз. Секунды отставания от лидера таяли на глазах. Еще пара кругов - и вполне возможно, что именно Никита стал бы победителем.





Евгений Дубровский брестские гонки провел не ахти как. В субботу победитель первых двух этапов чемпионата-2018 мог выиграть, но столкнулся с Евгением Саковичем и погнул ось. В воскресенье скорости хватило лишь на третье место.





В номинации "Железный человек брестских гонок" выиграл Вячеслав Ерашов. Лепельский пилот со всего хода улетел в гравийную ловушку, перевернулся и упал на покрышки. Со стороны смотрелось жутко, но что Слава сделал дальше? Он встал, шустро вытянул карт на асфальт и продолжил заезд, как ни в чем не бывало!





Чемпионат Беларуси из Бреста снова возвращается в Минск - следующая гонка пройдет на Боровой через полторы недели.